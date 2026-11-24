Tutto cambia, ma gli attacchi degli sci restano uguali (e a farne le spese sono le ginocchia)
La denuncia arriva dall'Ufficio prevenzione infortuni (UPI) svizzero che chiede «una nuova generazione di attacchi smart». In attesa dei quali, per preservare le proprie giunture, è importante regolarli bene.
Quasi il 40% degli infortuni sugli sci riguarda il ginocchio. Ogni anno in Svizzera circa 53'000 persone si fanno male sulle piste e 20'000 riportano lesioni al ginocchio. Spesso si tratta del legamento crociato, con interventi chirurgici e lunghe riabilitazioni.
In oltre il 90% dei casi non sono coinvolte terze persone. Secondo l'Ufficio prevenzione infortuni (UPI), tra spese sanitarie e perdita di guadagno le lesioni al ginocchio costano alla società oltre 100 milioni di franchi all'anno.
Sotto accusa ci sono gli attacchi, che funzionano secondo lo stesso principio da 35 anni: dagli anni Novanta a oggi le innovazioni sostanziali sono state pochissime. «Gli attacchi sono stati progettati per evitare fratture a gamba e caviglia, e svolgono bene questo compito, ma proteggono poco i legamenti», chiosa l'Ufficio. In una caduta con una torsione lenta la forza non basta a far sganciare lo sci, ma è sufficiente per rompere il legamento crociato.
«Tutto diventa più intelligente, solo gli attacchi da sci restano indietro», osserva l'UPI. In altri ambiti la tecnologia ha portato grandi progressi nella sicurezza: dall'ABS per moto ed e-bike ai sistemi di assistenza alla guida, fino alla protezione rotazionale nei caschi da bici. L'attacco del futuro dovrà invece misurare le forze in gioco, analizzare i movimenti e riconoscere le situazioni di caduta, decidendo con precisione quando liberare la gamba.
Secondo l'UPI l'industria investe troppo poco: la biomeccanica è complessa, i costi di sviluppo sono elevati e gli sciatori sono poco consapevoli del rischio. Sono motivi che però non giustificano lo status quo. Per questo l'UPI ha lanciato un'iniziativa che mette in rete politica, sanità, industria e sport.
In attesa degli attacchi "intelligenti", la protezione migliore resta un attacco regolato correttamente. L'UPI raccomanda di farlo controllare in un negozio specializzato prima di ogni stagione. La vignetta UPI certifica che la regolazione è stata eseguita a regola d'arte con un apparecchio calibrato.