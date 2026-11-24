Credevano di incontrare ragazzini di 13 anni, ma ad attenderli c'era la polizia
Domiciliati nei cantoni di Vaud, Vallese e Berna, quattro uomini sono finiti in manette
Domiciliati nei cantoni di Vaud, Vallese e Berna, quattro uomini sono finiti in manette
VAUD - Avevano preso contatto con presunti minorenni, proponendo loro incontri a sfondo sessuale. Ma agli appuntamenti concordati non hanno trovato i ragazzi e le ragazze con cui credevano di chattare, bensì gli agenti di polizia. È così che quattro uomini sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine sotto copertura condotta su internet.
L'operazione è stata portata avanti dagli investigatori della divisione specializzata nella lotta alla pedofilia online della polizia cantonale vodese che, fingendosi ragazze e ragazzi di 13 e 14 anni, hanno avviato conversazioni su diverse piattaforme. Quattro uomini hanno quindi intrattenuto scambi con quelli che ritenevano essere minorenni e, pur essendo consapevoli della loro età, hanno concordato degli incontri.
I sospettati sono cittadini svizzeri tra i 43 e i 53 anni, domiciliati nei cantoni di Vaud, Vallese e Berna. Tutti sono stati deferiti al Ministero pubblico. Due sono stati posti in detenzione preventiva, mentre gli altri due sono stati rilasciati dopo essere stati interrogati.
L'inchiesta è coordinata dal Ministero pubblico del circondario di Losanna.
Prevenzione e protezione dei minori
La Polizia cantonale vodese, con l'occasione, invita i genitori a parlare regolarmente con i figli delle loro attività e interazioni online. Le richieste di un adulto di ottenere fotografie, mantenere un segreto o organizzare un incontro devono essere considerate segnali d'allarme.
In caso di dubbio, la polizia raccomanda di conservare le conversazioni e i messaggi, senza cancellarli, e di contattare le forze dell'ordine.
Per aiutare i genitori a seguire l'utilizzo dello smartphone da parte dei figli, Pro Juventute mette a disposizione una lista di controllo con consigli pratici.
Chi invece è preoccupato per i propri pensieri o comportamenti nei confronti di bambini o adolescenti può rivolgersi all'associazione DIS NO, che offre una linea di ascolto e prevenzione gratuita e riservata, raggiungibile al numero 0800 600 400 oppure tramite il sito www.disno.ch.
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