L'operazione è stata portata avanti dagli investigatori della divisione specializzata nella lotta alla pedofilia online della polizia cantonale vodese che, fingendosi ragazze e ragazzi di 13 e 14 anni, hanno avviato conversazioni su diverse piattaforme. Quattro uomini hanno quindi intrattenuto scambi con quelli che ritenevano essere minorenni e, pur essendo consapevoli della loro età, hanno concordato degli incontri.