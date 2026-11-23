Nel mirino dei Verdi c'è il doppio ticket dell'UDC, composto da Thomas Aeschi e Michael Graber. Secondo Gysin, il Parlamento non deve cedere alle pressioni volte a favorire l'elezione di un candidato gradito al partito democentrista. La capogruppo ha inoltre sottolineato che non basta criticare la proposta dell'UDC senza presentare un'alternativa concreta. «Per questo ci candidiamo», ha dichiarato.

La candidata verde, Delphine Klopfenstein Broggini, ha 50 anni ed è sociologa di professione. Rappresenta il Canton Ginevra in Consiglio nazionale dal 2019 e vanta un'esperienza parlamentare consolidata. Tra i suoi principali ambiti di specializzazione figurano i trasporti e l'ambiente.