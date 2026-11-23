I Verdi sfidano l'UDC: Delphine Klopfenstein Broggini candidata al Consiglio federale
La consigliera nazionale ginevrina, 50 anni, scende in campo per il seggio di Guy Parmelin. «Vogliamo offrire al Parlamento una vera scelta»
BERNA - I Verdi scendono in campo per il seggio del consigliere federale UDC Guy Parmelin. Il gruppo parlamentare ha deciso di candidare la consigliera nazionale ginevrina Delphine Klopfenstein Broggini, proponendo così un'alternativa ai candidati dell'UDC.
La candidatura è stata presentata lunedì a Berna, davanti ai media, dalla capogruppo dei Verdi Greta Gysin e dalla presidente del partito Lisa Mazzone. Le due esponenti ecologiste hanno spiegato di voler assumere le proprie responsabilità e offrire al Parlamento una vera possibilità di scelta.
Nel mirino dei Verdi c'è il doppio ticket dell'UDC, composto da Thomas Aeschi e Michael Graber. Secondo Gysin, il Parlamento non deve cedere alle pressioni volte a favorire l'elezione di un candidato gradito al partito democentrista. La capogruppo ha inoltre sottolineato che non basta criticare la proposta dell'UDC senza presentare un'alternativa concreta. «Per questo ci candidiamo», ha dichiarato.
La candidata verde, Delphine Klopfenstein Broggini, ha 50 anni ed è sociologa di professione. Rappresenta il Canton Ginevra in Consiglio nazionale dal 2019 e vanta un'esperienza parlamentare consolidata. Tra i suoi principali ambiti di specializzazione figurano i trasporti e l'ambiente.