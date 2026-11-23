Schiaffi e calci alla moglie, Buffat lo ammette. Ma si difende
Il consigliere nazionale vodese a processo oggi ha parlato di alterchi «reciproci»: «Quando mi spingeva, dovevo pur respingerla»
RENENS - Il consigliere nazionale vodese Michaël Buffat si è difeso oggi davanti al Tribunale correzionale di Renens (VD) dall'accusa di violenze domestiche nei confronti dell'ex moglie, anche lei alla sbarra in qualità di imputata. Il 47enne esponente dell'UDC ha ammesso insulti e atti fisici, sostenendo però di non essere il principale responsabile.
Interrogato dai giudici, il politico ha riconosciuto di aver dato schiaffi e calci e di aver proferito ingiurie ed ha precisato di non voler minimizzare la gravità dei suoi gesti. A suo dire, tuttavia, si trattava di «alterchi reciproci» all'interno di una relazione «tossica», in cui era l'ex coniuge a provocarlo e a portarlo all'esasperazione: «Quando mi spingeva, dovevo pur respingerla», ha dichiarato, accusandola di vittimismo.
Buffat ha inoltre contestato la perizia psichiatrica che attesta un disturbo post-traumatico complesso nella donna, definendola «costruita» e distante dalla realtà. Per sostenere la sua tesi, ha ricordato che la coppia aveva continuato a frequentarsi per diversi mesi anche dopo la separazione avvenuta all'inizio del 2024: «Non si va in vacanza con il proprio carnefice», ha aggiunto.
«Viveva nella paura»
Dal canto suo, l'ex moglie - sposata nel 2015 e oggi in procedura di divorzio - ha respinto la versione del marito, sostenendo di essersi limitata a difendersi. La donna ha spiegato di essere stata sottoposta a un controllo costante e di dover rendere conto di ogni spostamento: «A forza di vivere con lui, non sapevo più come cavarmela da sola», ha affermato per giustificare il fatto di non aver interrotto prima la relazione.
La tesi dell'assoggettamento psicologico, già sottolineata nell'atto d'accusa del procuratore generale Eric Kaltenrieder, è stata avvalorata in aula da un'amica d'infanzia della donna. Chiamata a deporre, la testimone ha riferito che l'ex moglie voleva andarsene ma non ci riusciva, che viveva «nella paura» e che dopo il matrimonio si era «spenta».
Presidio femminista
Buffat deve rispondere di lesioni personali semplici, coazione, minacce e sequestro di persona. Anche l'ex coniuge è imputata per lesioni personali semplici durante i litigi e per averlo costretto, nell'ottobre 2023 in piena campagna per le elezioni federali, a firmare un accordo di divorzio da 100'000 franchi minacciando altrimenti di rivolgersi ai media. Entrambi sono presunti innocenti.
All'udienza di stamattina, seguita da una cinquantina di persone tra cui una ventina di giornalisti, era presente davanti all'edificio anche un presidio di una quindicina di attiviste femministe; Buffat ha però evitato l'ingresso principale. Il processo proseguirà nel pomeriggio e domani mattina. In caso di condanna, l'UDC vodese ha già fatto sapere di attendersi le sue dimissioni dal partito e dai mandati politici.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!