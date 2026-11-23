Buffat ha inoltre contestato la perizia psichiatrica che attesta un disturbo post-traumatico complesso nella donna, definendola «costruita» e distante dalla realtà. Per sostenere la sua tesi, ha ricordato che la coppia aveva continuato a frequentarsi per diversi mesi anche dopo la separazione avvenuta all'inizio del 2024: «Non si va in vacanza con il proprio carnefice», ha aggiunto.

«Viveva nella paura»

Dal canto suo, l'ex moglie - sposata nel 2015 e oggi in procedura di divorzio - ha respinto la versione del marito, sostenendo di essersi limitata a difendersi. La donna ha spiegato di essere stata sottoposta a un controllo costante e di dover rendere conto di ogni spostamento: «A forza di vivere con lui, non sapevo più come cavarmela da sola», ha affermato per giustificare il fatto di non aver interrotto prima la relazione.