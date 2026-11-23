Il richiamo riguarda l'altoparlante Bluetooth portatile Yoyo (M) di marca Cambridge Audio nei colori grigio chiaro (codice articolo C10930, EAN 5055300413055), grigio scuro (C10931, EAN 5055300413062) e blu (C10965, EAN 5055300413406). Il nome del modello "YOYO (M)" e il codice di identificazione sono riportati sulla parte inferiore dell'apparecchio: il codice inizia con "FD C10930", "FD C10931" o "FD C10965". Il prodotto è stato venduto all'incirca dal 2016 al 2023.

I consumatori sono invitati a non utilizzare più l'altoparlante con effetto immediato. L'apparecchio va scollegato dall'alimentazione elettrica, non deve essere ricaricato e va tenuto lontano da materiali infiammabili. Non deve inoltre essere smaltito, venduto o ceduto a terzi fino a quando non saranno disponibili istruzioni da parte di Cambridge Audio, e non va spedito per posta.