Questo altoparlante può prendere fuoco
Cambridge Audio richiama l'altoparlante Bluetooth Yoyo (M)
BERNA - La batteria agli ioni di litio dell'altoparlante Bluetooth portatile Yoyo (M) può surriscaldarsi e innescare una fuga termica: per questo Cambridge Audio, in collaborazione con l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), ha lanciato un richiamo dell'apparecchio. L'annuncio è stato diffuso lunedì dall'Ufficio federale del consumo (UFDC).
Il prodotto può prendere fuoco, emettere fumo ed espellere materiale incandescente dalla batteria, anche durante la ricarica. Sussiste quindi il pericolo di incendio e di ustioni.
Il richiamo riguarda l'altoparlante Bluetooth portatile Yoyo (M) di marca Cambridge Audio nei colori grigio chiaro (codice articolo C10930, EAN 5055300413055), grigio scuro (C10931, EAN 5055300413062) e blu (C10965, EAN 5055300413406). Il nome del modello "YOYO (M)" e il codice di identificazione sono riportati sulla parte inferiore dell'apparecchio: il codice inizia con "FD C10930", "FD C10931" o "FD C10965". Il prodotto è stato venduto all'incirca dal 2016 al 2023.
I consumatori sono invitati a non utilizzare più l'altoparlante con effetto immediato. L'apparecchio va scollegato dall'alimentazione elettrica, non deve essere ricaricato e va tenuto lontano da materiali infiammabili. Non deve inoltre essere smaltito, venduto o ceduto a terzi fino a quando non saranno disponibili istruzioni da parte di Cambridge Audio, e non va spedito per posta.
L'azienda rimborserà il prezzo di acquisto dei prodotti ancora funzionanti. In assenza di prova d'acquisto, il rimborso per gli acquisti effettuati in Svizzera ammonta a 180 franchi per ogni coppia di altoparlanti. Chi ha subito danni a causa del difetto descritto nell'avviso deve rivolgersi a Cambridge Audio: il diritto al rimborso resta valido.
Dopo la verifica della richiesta, gli interessati riceveranno istruzioni dalla ditta, anche in merito allo smaltimento sicuro e corretto. Lo stesso vale in caso di eventuali richieste di sostituzione respinte: è vietato lo smaltimento tramite i rifiuti domestici o presso punti di raccolta non presidiati. Le istruzioni di smaltimento fornite da Cambridge Audio sono vincolanti per tutti gli apparecchi interessati e vanno seguite in ogni caso.