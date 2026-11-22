Tra le priorità sostenute dalla Svizzera alla conferenza c'era anche l'elettrificazione, con l'obiettivo «35 entro il 35». Per Rösti, tuttavia, la transizione energetica deve garantire elettricità pulita, sicura e a prezzi accessibili. Per questo il ministro ha ribadito la necessità di mantenere aperta l'opzione nucleare, accanto alle fonti rinnovabili. «Solo se le persone sono sicure che ci sarà abbastanza elettricità anche a lungo termine, passeranno ad esempio nella mobilità e nel riscaldamento all'elettricità», ha spiegato. Il Consiglio federale e il Parlamento intendono quindi revocare il divieto di costruire nuove centrali nucleari, lasciando l'ultima parola al popolo.

Rösti ha risposto anche alle critiche per aver utilizzato un jet privato per raggiungere la conferenza. Pur comprendendo le obiezioni, ha difeso una politica climatica che punti soprattutto sull'innovazione tecnologica e sulla riduzione delle emissioni, anziché su cambiamenti radicali delle abitudini individuali. Il ministro ha inoltre messo in discussione le dimensioni dell'evento, che quest'anno ha richiamato circa 100'000 partecipanti. «Si potrebbe sicuramente ridurre un po' la conferenza sul clima, soprattutto per quanto riguarda i partecipanti», ha osservato. E ha ricordato che, nonostante la minore presenza di capi di Stato, 160 Paesi hanno presentato i propri obiettivi climatici e i rispettivi percorsi per ridurre le emissioni.