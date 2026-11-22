Rösti deluso dal fallimento di Antalya: «Un passo indietro»
Il documento finale della conferenza sul clima è stato respinto. Il ministro dell’ambiente spiega perché anche la Svizzera alla fine ha detto no.
Il documento finale della conferenza sul clima è stato respinto. Il ministro dell’ambiente spiega perché anche la Svizzera alla fine ha detto no.
ANTALYA - «Sono deluso». Il consigliere federale Albert Rösti non nasconde l'amarezza per il fallimento della conferenza ONU sul clima di Antalya, in Turchia. Dopo due settimane di negoziati, dal 9 al 22 novembre, gli Stati partecipanti non sono riusciti a trovare un accordo sul documento finale. Anche la Svizzera ha respinto l'ultima bozza, ritenuta troppo debole nella lotta alle emissioni. «Sono state eliminate le formulazioni sull'uscita dalle energie fossili. È un passo indietro rispetto agli accordi di Dubai di tre anni fa», ha spiegato il ministro dell'ambiente in un'intervista a 20 Minuten.
Presente ad Antalya con una delegazione di circa 20 persone, la Svizzera aveva sostenuto la proposta di una tabella di marcia per l'abbandono dei combustibili fossili. Ma l'iniziativa non ha raccolto consensi sufficienti. «Se diversi Stati non sono nemmeno disposti a menzionare una roadmap, che non è altro che un piano, non si riuscirà mai a decarbonizzare il mondo», ha dichiarato Rösti. Il consigliere federale ha ricordato che, con una decisione popolare, la Svizzera si è impegnata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Gli sforzi nazionali, ha però sottolineato, possono dare risultati solo se accompagnati da un impegno internazionale.
Tra le priorità sostenute dalla Svizzera alla conferenza c'era anche l'elettrificazione, con l'obiettivo «35 entro il 35». Per Rösti, tuttavia, la transizione energetica deve garantire elettricità pulita, sicura e a prezzi accessibili. Per questo il ministro ha ribadito la necessità di mantenere aperta l'opzione nucleare, accanto alle fonti rinnovabili. «Solo se le persone sono sicure che ci sarà abbastanza elettricità anche a lungo termine, passeranno ad esempio nella mobilità e nel riscaldamento all'elettricità», ha spiegato. Il Consiglio federale e il Parlamento intendono quindi revocare il divieto di costruire nuove centrali nucleari, lasciando l'ultima parola al popolo.
Rösti ha risposto anche alle critiche per aver utilizzato un jet privato per raggiungere la conferenza. Pur comprendendo le obiezioni, ha difeso una politica climatica che punti soprattutto sull'innovazione tecnologica e sulla riduzione delle emissioni, anziché su cambiamenti radicali delle abitudini individuali. Il ministro ha inoltre messo in discussione le dimensioni dell'evento, che quest'anno ha richiamato circa 100'000 partecipanti. «Si potrebbe sicuramente ridurre un po' la conferenza sul clima, soprattutto per quanto riguarda i partecipanti», ha osservato. E ha ricordato che, nonostante la minore presenza di capi di Stato, 160 Paesi hanno presentato i propri obiettivi climatici e i rispettivi percorsi per ridurre le emissioni.
Nell'intervista si è parlato anche delle conseguenze del cambiamento climatico in Svizzera. Dopo un'estate segnata da caldo e siccità prolungati, Rösti ha riconosciuto che fenomeni simili si ripeteranno anche in futuro. Ha quindi difeso il piano d'azione federale, che prevede 56 misure di adattamento, dalla protezione contro le ondate di calore alla gestione della siccità e dei pericoli naturali. Il consigliere federale ha però richiamato anche le città alle proprie responsabilità: occorre fare di più per ridurre le superfici cementificate e proteggere le persone vulnerabili, in particolare negli ospedali e nelle case di riposo. «Non si dovrebbe puntare il dito contro il Consiglio federale prima di aver fatto il proprio lavoro», ha affermato.
Infine, il ministro ha parlato delle proprie abitudini di mobilità. Da circa sei mesi guida una Volvo elettrica, una scelta che, ha precisato, non è legata al prezzo della benzina. «Voglio, dove possibile, essere anche un esempio», ha dichiarato. Malgrado la delusione per l'esito della conferenza di Antalya, Rösti resta convinto che sia necessario proseguire l'impegno internazionale per il clima. Per un Paese come la Svizzera, ha sottolineato, è importante partecipare ai negoziati e incoraggiare gli altri Stati a fare di più.