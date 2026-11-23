Niente voli da Zurigo a Bruxelles
Il traffico aereo verso il Belgio è quasi paralizzato a causa di uno sciopero nazionale
ZURIGO - Il traffico aereo da e verso il Belgio è quasi completamente paralizzato oggi a causa degli scioperi. Sulla rotta tra Zurigo e Bruxelles, Swiss ha cancellato i cinque voli di andata e ritorno previsti, ha comunicato la compagnia aerea.
Il servizio di controllo del traffico aereo belga Skeyes ha annunciato di non poter garantire i propri servizi regolari tra le 07:00 e le 21:00, poiché anche i controllori del traffico aereo partecipano agli scioperi a livello nazionale. Vengono mantenuti solo i servizi necessari per le emergenze e i voli legati alla sicurezza.
Con lo sciopero nazionale, i sindacati intendono protestare contro la politica di austerità del governo del primo ministro Bart De Wever. Gli rimproverano di far gravare un onere eccessivo sui lavoratori, sui pensionati e sui più deboli.