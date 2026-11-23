BERNA
Donna muore dopo essere stata recuperata dall'Aare
Il decesso è avvenuto in ospedale, la polizia ha aperto un'indagine
Depositphotos (PPVector)
Fonte Ats
Donna muore dopo essere stata recuperata dall'Aare
Il decesso è avvenuto in ospedale, la polizia ha aperto un'indagine
BERNA - Ieri mattina a Berna una donna è stata recuperata dall'Aare in stato di incoscienza. La sventurata è deceduta poco dopo in ospedale, ha comunicato oggi la polizia cantonale.
Secondo quanto riferito, una terza persona ha individuato la donna che galleggiava nell'acqua e l'ha soccorsa insieme alle forze di intervento. La segnalazione è pervenuta alla polizia poco dopo le 9.10.
Le forze di intervento e la squadra medica hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione e trasportato la donna in ospedale. L'identificazione formale della vittima non è ancora avvenuta. La Procura di Berna-Mittelland e la polizia cantonale hanno avviato le indagini sulle circostanze dell'incidente.
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