Secondo quanto riferito, una terza persona ha individuato la donna che galleggiava nell'acqua e l'ha soccorsa insieme alle forze di intervento. La segnalazione è pervenuta alla polizia poco dopo le 9.10.

Le forze di intervento e la squadra medica hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione e trasportato la donna in ospedale. L'identificazione formale della vittima non è ancora avvenuta. La Procura di Berna-Mittelland e la polizia cantonale hanno avviato le indagini sulle circostanze dell'incidente.