Prima di comprare un’arma, un test psicologico
Dopo la sparatoria al rave, il dibattito sulla sicurezza e i costi dei test psicologici per l’acquisto di armi divide esperti e politica.
AARAU - La strage di Aarau ha riacceso il dibattito sulla legislazione svizzera in materia di armi. Tra le proposte sul tavolo c’è anche l’introduzione di controlli psicologici preventivi per chi intende acquistarne una, seguendo il modello austriaco. Un’ipotesi che, tuttavia, divide.
La giovane morta e i feriti
Nella notte del 30 agosto, durante un rave ad Aarau, un uomo affetto da disturbi psichici aveva sparato sulla folla con un fucile semiautomatico, uccidendo una giovane donna e ferendo altre sei persone. Da allora sono state presentate diverse iniziative parlamentari per inasprire i controlli.
L'opinione dello psicologo
Secondo lo psicologo Simon Carl Hardegger, direttore di un centro specializzato della ZHAW, sarebbe opportuno valutare l'idoneità psicologica già prima del rilascio di un permesso d'acquisto. Attraverso questionari, colloqui e test, spiega, è possibile individuare caratteristiche come uno scarso controllo degli impulsi, una bassa tolleranza alla frustrazione o un'instabilità emotiva. «Le procedure necessarie sono consolidate da tempo», sottolinea.
Il modello austriaco
Hardegger guarda soprattutto all'Austria, dove chi vuole acquistare determinate categorie di armi deve sottoporsi a un test psicologico e a un colloquio con specialisti certificati. Inoltre, i proprietari devono rinnovare la perizia ogni cinque anni. Una misura che, secondo lo psicologo, aumenterebbe la sicurezza, anche se comporterebbe costi e un notevole impegno organizzativo.
I problemi del modello austriaco
Il sistema austriaco, però, non è esente da critiche. L'avvocato Karl Felix Vogl, specializzato in diritto delle armi, denuncia un eccessivo carico finanziario e restrizioni che, a suo avviso, alimentano il commercio illegale. In Austria una perizia costa 813,60 euro e si stima che circoli almeno un milione di armi da fuoco non registrate.
La critica: «Controlli sproporzionati»
Anche in Svizzera le opinioni sono contrastanti. Pro Tell, associazione favorevole a una legislazione liberale sulle armi, si oppone ai controlli generalizzati. «Sono sproporzionati», afferma il direttore Alessandro Orlando, secondo cui non si può considerare ogni proprietario un potenziale pericolo. Le verifiche, sostiene, dovrebbero scattare soltanto in presenza di indizi concreti.
«Servono certificati psicologici periodici»
Di parere opposto la consigliera nazionale dei Verdi Anna-Béatrice Schmaltz, che considera sensato introdurre certificati psicologici, anche periodici. Nel frattempo, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha avviato una revisione della legge sulle armi, già inasprita dopo la strage. Tra le misure previste figurano controlli più estesi, maggiore attenzione agli indizi di violenza domestica e una sensibilizzazione sulle possibilità di segnalare situazioni a rischio.