Consegnate 1350 firme: servono più posti letto per le donne vittime di violenza
Consegnato a Bellinzona l'appello di Campax e dei collettivi femministi per chiedere al Cantone fondi stabili e un numero di posti letto adeguato alle necessità reali.
BELLINZONA - Sono 1.350 le firme raccolte in soli due mesi per dire basta ai respingimenti di donne e bambini in fuga dagli abusi a causa della mancanza di posti nei rifugi. Le sottoscrizioni a sostegno della petizione "Finanziamento stabile per le case protette per donne!", promossa da Campax e dai collettivi femministi ticinesi, sono state consegnate oggi ai Servizi del Gran Consiglio a Bellinzona.
Cosa chiede la petizione
In concreto il documento chiede un vero e proprio cambiamento, ritenuto necessario perché i fondi attuali del Cantone non bastano a coprire i bisogni reali.
Tra le richieste principali ci sono un aiuto di base garantito dalla legge, un finanziamento stabile (come avviene nel Canton Zurigo) e più posti letto per rispettare la Convenzione di Istanbul, che prevede una stanza familiare ogni 10.000 abitanti. Si chiede inoltre che le strutture siano ben distribuite sul territorio e che offrano spazi adatti ad accogliere le vittime insieme ai loro figli.
«Posti di accoglienza, sostegno psicologico e soluzioni di reinserimento non sono un lusso, ma misure in grado di salvare vite umane», sottolineano i promotori della campagna, secondo cui a rendere urgente l'appello sono i dati allarmanti. Le associazioni giudicano la situazione in Ticino particolarmente grave, con tre femminicidi registrati solo nell'ultimo anno.
Le denunce per violenza domestica, invece, sono state 632. Cifre che, precisano i promotori, rappresentano solo la punta dell'iceberg dato che le statistiche rilevano unicamente gli episodi segnalati alla polizia. Restano perciò escluse le vittime che si rivolgono a un centro di assistenza senza sporgere denuncia, o che scelgono di non confidarsi con nessuno.
In questo scenario, le case protette ticinesi si ritrovano spesso sovraccariche. Fra queste, nel 2024 la struttura di Lugano ha superato per sei mesi su dodici la soglia di occupazione raccomandata del 75%, arrivando a respingere 17 persone tra donne e minori. Lo stesso è avvenuto nel Sopraceneri, dove la mancanza di spazio ha costretto a indirizzare 11 donne verso altre strutture.
Un problema nazionale
Una precarietà che non è un'eccezione ticinese. In Svizzera, infatti, la protezione delle vittime varia molto e dipende dal cantone in cui vivono, un problema che Campax sta affrontando con raccolte firme simili in altre regioni. Nei Grigioni, per esempio, nel 2025 l'unica struttura presente ha dovuto respingere ben 180 persone: per questo si chiede un aumento dei fondi. Nel Giura si lotta invece per aprire la prima casa rifugio, un progetto finora bloccato dal Cantone per mancanza di soldi.
A livello nazionale il quadro resta critico. I dati raccolti dai volontari del progetto indipendente "Stop Femizid" indicano che nel 2025 le donne uccise in Svizzera sono state 27, mentre il bilancio parziale di quest'anno conta già 17 vittime. Tragedie che, ricordano le associazioni, sono spesso il culmine di spirali di violenza prolungate nel tempo. È proprio per cercare di spezzare queste dinamiche che le 1.350 firme arrivate oggi sui banchi del Gran Consiglio chiedono ora alla politica risposte concrete e risorse adeguate.