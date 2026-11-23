Tra le richieste principali ci sono un aiuto di base garantito dalla legge, un finanziamento stabile (come avviene nel Canton Zurigo) e più posti letto per rispettare la Convenzione di Istanbul, che prevede una stanza familiare ogni 10.000 abitanti. Si chiede inoltre che le strutture siano ben distribuite sul territorio e che offrano spazi adatti ad accogliere le vittime insieme ai loro figli.

«Posti di accoglienza, sostegno psicologico e soluzioni di reinserimento non sono un lusso, ma misure in grado di salvare vite umane», sottolineano i promotori della campagna, secondo cui a rendere urgente l'appello sono i dati allarmanti. Le associazioni giudicano la situazione in Ticino particolarmente grave, con tre femminicidi registrati solo nell'ultimo anno.