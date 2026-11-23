L'allarme è giunto poco dopo le 7.30 alla centrale d'intervento di San Gallo, che ha ricevuto la segnalazione di un incidente avvenuto su un passaggio pedonale nella zona dell'Oberdorf. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia cantonale, una donna di 54 anni stava percorrendo in automobile il tragitto da Kaltbrunn in direzione di Bilten. Nello stesso momento la 48enne si accingeva ad attraversare la carreggiata sulle strisce, e tra l'auto e la pedona è avvenuta la collisione.

La donna investita ha riportato ferite gravi. Dopo le prime cure prestate sul posto dal servizio di salvataggio, è stata trasportata in ospedale in elicottero dalla Rega.