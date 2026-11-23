Vinti 2'222 franchi al mese per cinque anni
Un fortunato giocatore ha indovinato i sei numeri estratti, mancando soltanto il numero sogno. Nessuno si è aggiudicato il primo premio.
BERNA - Un colpo di fortuna che garantirà 2'222 franchi al mese per cinque anni. È quanto si è aggiudicato un partecipante all'estrazione di Eurodreams di lunedì, indovinando tutti e sei i numeri vincenti. Lo ha comunicato Swisslos.
La combinazione estratta era composta dai numeri 2, 7, 8, 9, 16 e 24. Al fortunato giocatore è mancato soltanto il numero sogno, l'1, necessario per conquistare il premio massimo. Nessuno è quindi riuscito a centrare il primo premio.
La vincita è stata realizzata in uno degli otto Paesi europei che partecipano a Eurodreams. Non è stato precisato in quale. In Svizzera, il gioco è gestito da Swisslos nella Svizzera tedesca e in Ticino, mentre nella Svizzera romanda è offerto dalla Loterie Romande.
Il primo premio di Eurodreams prevede attualmente una rendita mensile di 50'000 franchi per 30 anni. Per aggiudicarselo è necessario indovinare tutti e sei i numeri estratti, oltre al numero sogno.
Le estrazioni di Eurodreams si svolgono due volte alla settimana, ogni lunedì e giovedì.