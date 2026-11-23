La vincita è stata realizzata in uno degli otto Paesi europei che partecipano a Eurodreams. Non è stato precisato in quale. In Svizzera, il gioco è gestito da Swisslos nella Svizzera tedesca e in Ticino, mentre nella Svizzera romanda è offerto dalla Loterie Romande.

Il primo premio di Eurodreams prevede attualmente una rendita mensile di 50'000 franchi per 30 anni. Per aggiudicarselo è necessario indovinare tutti e sei i numeri estratti, oltre al numero sogno.