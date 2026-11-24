Il periodo più critico dell'anno è quello che precede le festività natalizie: circa un quarto di tutti i furti si verifica nei mesi di novembre e dicembre, mentre giugno registra regolarmente il numero più basso di episodi. Anche la tipologia di abitazione incide sul rischio. Nelle case unifamiliari si contano 50 furti ogni 10'000 polizze, contro i 29 registrati negli edifici plurifamiliari. «Le case unifamiliari offrono spesso agli autori maggiori possibilità di nascondersi e dispongono spesso di un minor controllo sociale da parte dei vicini, il che le rende particolarmente attraenti per i ladri», spiega Philipp Götschmann, responsabile dei danni materiali presso Helvetia in Svizzera.

Le differenze sono marcate anche a livello cantonale. Ginevra è il Cantone più colpito, con 87 furti ogni 10'000 polizze, seguito da Vaud con 60 e Basilea Città con 53. All'estremo opposto si trova Obvaldo, con appena sei casi. Per quanto riguarda il valore della refurtiva, è invece Zugo a guidare la classifica, con una media superiore ai 12'000 franchi per furto. Dalle statistiche emerge inoltre che le persone tra i 56 e i 65 anni risultano maggiormente esposte al rischio di effrazione.