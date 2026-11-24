Furti con scasso in Svizzera, aumento del 60% in cinque anni
Secondo Helvetia-Baloise, i ladri colpiscono soprattutto a novembre e dicembre. Le case unifamiliari sono le più esposte.
Secondo Helvetia-Baloise, i ladri colpiscono soprattutto a novembre e dicembre. Le case unifamiliari sono le più esposte.
BERNA - Il numero dei furti con scasso in Svizzera è aumentato sensibilmente negli ultimi cinque anni. A rivelarlo sono le statistiche sui sinistri del gruppo assicurativo Helvetia-Baloise, secondo cui i ladri entrano in azione con maggiore frequenza soprattutto nei mesi di novembre e dicembre.
Stando ai dati comunicati martedì dal gruppo assicurativo, il numero di furti è passato da 27 a 42 casi ogni 10'000 polizze nell'arco di cinque anni, con un aumento di circa il 60%. A crescere è anche il valore della refurtiva: se nel 2021 il bottino medio ammontava a 6500 franchi, nel 2025 ha superato i 7100 franchi. Queste cifre non comprendono gli eventuali danni causati agli edifici durante le effrazioni.
Il periodo più critico dell'anno è quello che precede le festività natalizie: circa un quarto di tutti i furti si verifica nei mesi di novembre e dicembre, mentre giugno registra regolarmente il numero più basso di episodi. Anche la tipologia di abitazione incide sul rischio. Nelle case unifamiliari si contano 50 furti ogni 10'000 polizze, contro i 29 registrati negli edifici plurifamiliari. «Le case unifamiliari offrono spesso agli autori maggiori possibilità di nascondersi e dispongono spesso di un minor controllo sociale da parte dei vicini, il che le rende particolarmente attraenti per i ladri», spiega Philipp Götschmann, responsabile dei danni materiali presso Helvetia in Svizzera.
Le differenze sono marcate anche a livello cantonale. Ginevra è il Cantone più colpito, con 87 furti ogni 10'000 polizze, seguito da Vaud con 60 e Basilea Città con 53. All'estremo opposto si trova Obvaldo, con appena sei casi. Per quanto riguarda il valore della refurtiva, è invece Zugo a guidare la classifica, con una media superiore ai 12'000 franchi per furto. Dalle statistiche emerge inoltre che le persone tra i 56 e i 65 anni risultano maggiormente esposte al rischio di effrazione.
Conservare solo il contante strettamente necessario
Secondo Helvetia-Baloise, i ladri puntano soprattutto su denaro contante, oggetti di valore e dispositivi elettronici, facilmente rivendibili. Per ridurre il rischio di furto, il gruppo assicurativo raccomanda alcune semplici precauzioni: chiudere sempre a chiave le porte di casa, assicurarsi che finestre e accessi a balconi e terrazze siano ben chiusi ed evitare di lasciare finestre socchiuse. Anche l'illuminazione può contribuire a simulare la presenza di persone nell'abitazione, mentre è importante non lasciare indizi che segnalino un'assenza prolungata.
Götschmann consiglia infine di tenere in casa o in azienda soltanto il denaro contante effettivamente necessario e di evitare di nascondere gli oggetti preziosi in luoghi ritenuti apparentemente sicuri. Accorgimenti che, secondo il gruppo assicurativo, possono contribuire a diminuire il rischio di ritrovarsi vittime di un furto.