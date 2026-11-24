In Canada approvate come «prodotti naturali per la salute»

La differenza è legata soprattutto alle normative dei due Paesi. In Canada, le Ricola sono autorizzate come «prodotti naturali per la salute» e devono rispettare specifici requisiti di etichettatura. Health Canada, il Ministero della Salute canadese, ha precisato a 24 Heures di non aver ricevuto segnalazioni di effetti indesiderati legati a questi prodotti. Alcune avvertenze sono obbligatorie per le pastiglie contro il mal di gola. «Se un prodotto è approvato per persone a partire dai 12 anni, ciò non significa necessariamente che un ingrediente rappresenti un rischio particolare per i bambini», ha spiegato il Ministero. Tuttavia, i dati presentati non sono stati sufficienti a dimostrarne la sicurezza nei bambini più piccoli.

In Svizzera, invece, un controllo effettuato da 24 Heures su prodotti venduti in chioschi, supermercati e farmacie non ha evidenziato limiti di età analoghi. Sulla confezione delle Ricola "Original senza zucchero", ad esempio, compare soltanto l'avvertenza che un consumo eccessivo può avere effetti lassativi, dovuti alla presenza di un edulcorante. L'azienda di Laufen, nel Canton Basilea Campagna, sottolinea che le confezioni non sono direttamente confrontabili: le differenze dipendono sia dalle varietà commercializzate sia dalle disposizioni legislative dei singoli mercati.