Perché in Canada le Ricola non sono per bambini e per donne incinte?
Sui pacchetti delle caramelle sono presenti un limite di età e diversi avvertimenti, che in Svizzera sono quasi del tutto assenti
SVIZZERA / CANADA - Le caramelle Ricola sono un prodotto molto conosciuto in Svizzera, ma in Canada le confezioni riportano avvertenze che potrebbero sorprendere i consumatori elvetici. Tra queste, un limite di età di 12 anni, precauzioni per le donne in gravidanza e possibili effetti collaterali. A raccontare la vicenda a 24 Heures è un uomo che, durante una visita al figlio in Canada, ha acquistato alcune Ricola contro il mal di gola. «Volevo regalarne alcune ai miei nipoti. Mio figlio non aveva nulla in contrario, ma mia nuora canadese ha detto che i bambini non potevano prenderle», ha spiegato.
Sulla confezione canadese della varietà ai frutti di bosco viene indicato che adulti e ragazzi dai 12 anni possono consumare da sette a dieci pastiglie al giorno. Le avvertenze raccomandano inoltre di consultare un medico in caso di anemia o calcoli biliari, mentre l'utilizzo è sconsigliato alle donne in gravidanza. Tra i possibili effetti indesiderati viene citata anche «una certa sonnolenza». Indicazioni che sulle confezioni vendute in Svizzera sono in gran parte assenti.
In Canada approvate come «prodotti naturali per la salute»
La differenza è legata soprattutto alle normative dei due Paesi. In Canada, le Ricola sono autorizzate come «prodotti naturali per la salute» e devono rispettare specifici requisiti di etichettatura. Health Canada, il Ministero della Salute canadese, ha precisato a 24 Heures di non aver ricevuto segnalazioni di effetti indesiderati legati a questi prodotti. Alcune avvertenze sono obbligatorie per le pastiglie contro il mal di gola. «Se un prodotto è approvato per persone a partire dai 12 anni, ciò non significa necessariamente che un ingrediente rappresenti un rischio particolare per i bambini», ha spiegato il Ministero. Tuttavia, i dati presentati non sono stati sufficienti a dimostrarne la sicurezza nei bambini più piccoli.
In Svizzera, invece, un controllo effettuato da 24 Heures su prodotti venduti in chioschi, supermercati e farmacie non ha evidenziato limiti di età analoghi. Sulla confezione delle Ricola "Original senza zucchero", ad esempio, compare soltanto l'avvertenza che un consumo eccessivo può avere effetti lassativi, dovuti alla presenza di un edulcorante. L'azienda di Laufen, nel Canton Basilea Campagna, sottolinea che le confezioni non sono direttamente confrontabili: le differenze dipendono sia dalle varietà commercializzate sia dalle disposizioni legislative dei singoli mercati.
Cosa dice Swissmedic
In Svizzera, le caramelle Ricola sono generalmente considerate alimenti. Fanno eccezione le varietà "Kräuterzucker" e "Honig und Kräuter", autorizzate da Swissmedic come «caramelle medicinali». Questi prodotti possono essere pubblicizzati come benefici in caso di tosse e raucedine e sono liberamente vendibili, ma devono riportare la dicitura «Tenere fuori dalla portata dei bambini».
Anne-Isabelle Reich di Swissmedic ha spiegato a 24 Heures che per questi prodotti sono ammessi soltanto principi attivi privi di particolari restrizioni d'uso. Gli eccipienti possono tuttavia rendere necessarie specifiche avvertenze, ad esempio per un possibile effetto lassativo o per limitazioni legate al diabete. La scelta della modalità di commercializzazione spetta al produttore. Le differenze tra le confezioni svizzere e canadesi non indicano quindi necessariamente una diversa pericolosità delle caramelle, ma riflettono soprattutto i differenti sistemi di autorizzazione e le rispettive prescrizioni.