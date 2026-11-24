È lo Stiaccino l'uccello dell'anno
Con il suo sopracciglio bianco e i pali delle recinzioni e gli steli delle piante erbacee come posatoi preferiti, questo piccolo uccello nidificante nei prati è un abitante inconfondibile degli ambienti prativi colorati e ricchi di fiori, ma è diventato raro e figura nella Lista Rossa.
Con il suo sopracciglio bianco e i pali delle recinzioni e gli steli delle piante erbacee come posatoi preferiti, questo piccolo uccello nidificante nei prati è un abitante inconfondibile degli ambienti prativi colorati e ricchi di fiori, ma è diventato raro e figura nella Lista Rossa.
BERNA - Per la terza volta BirdLife Svizzera ha invitato la popolazione a eleggere l'«Uccello dell'anno». Dal 1° al 31 ottobre circa 15'000 persone interessate alla natura hanno partecipato alla ricerca di un «ambasciatore dei prati fioriti». Lo Stiaccino ha vinto con il 39% dei voti, seguito dal Re di quaglie (31%), dal Prispolone (20%) e dalla Quaglia (10%). Tutti e quattro i candidati nidificano al suolo in mezzo a prati estensivi ricchi di fiori e figurano nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti della Svizzera. Oltre al suo aspetto simpatico, per molte persone ha pesato anche la minaccia che incombe su quello che un tempo era un uccello molto comune dei nostri prati. Tra il ricordo dei prati colorati e variegati di un tempo e la speranza di veder tornare simili gioielli del paesaggio, per molti lo Stiaccino è l'ambasciatore ideale.
I prati fioriti sono diventati rari
Lo Stiaccino è minacciato in Svizzera. Nella Lista Rossa è classificato come «vulnerabile». A metà del secolo scorso era ancora diffuso capillarmente in tutto il Paese, mentre oggi è quasi del tutto scomparso dall'Altopiano centrale e da molte altre regioni. Popolazioni di rilievo si trovano ormai solo nelle zone alpine, tra 1'600 e 2'100 m. I suoi effettivi sono stimati a 6'000–9'000 coppie e continuano a diminuire. La causa principale è la perdita del suo habitat: i prati gestiti in modo estensivo, ricchi di fiori e di strutture, sono diventati rari. Nelle valli e nelle zone collinari la superficie dei prati gestiti intensivamente è oggi circa dieci volte superiore a quella dei prati estensivi. La concimazione eccessiva non inquina solo i nostri specchi e corsi d'acqua, ma fa anche crescere l'erba in modo rapido e fitto: le piante da fiore scompaiono e con loro gli insetti di cui si nutrono i giovani. A dominare è il verde, non più la varietà di colori. Inoltre i prati vengono falciati prima e più di frequente, spesso in piena stagione riproduttiva, così che gli uccelli nidificanti dei prati finiscono sotto le lame della falciatrice e muoiono.
Con una nuova politica verso il futuro dei prati
Il problema non risiede nello scarso impegno del mondo agricolo, ma nelle condizioni quadro: la politica agricola crea incentivi sbagliati che favoriscono un numero eccessivo di animali da allevamento, importazioni di mangimi e uno sfruttamento sempre più intensivo dei prati. I contributi per la biodiversità rappresentano solo circa il 15% dei pagamenti diretti. BirdLife Svizzera si impegna perciò, tra l'altro nell'ambito della Politica agricola 2030+, per un equilibrio sostenibile tra sfruttamento e orientamento ecologico. In concreto ciò significa, per esempio, una riduzione sensata delle eccedenze di nutrienti, nuove strategie di sfalcio e una promozione della biodiversità più efficace, con contributi mirati per chi gestisce i terreni. Occorre inoltre assolutamente preservare le ultime importanti aree di distribuzione degli uccelli nidificanti dei prati nelle Alpi, sia nei fondovalle sia nelle zone d'estivazione.
BirdLife passa all'azione per gli uccelli nidificanti dei prati
I progetti di BirdLife Svizzera dimostrano che si può fare diversamente. Ad esempio nei paesaggi palustri di Rothenthurm, Schwantenau e Breitried (SZ), dove si trovano le popolazioni più grandi di Stiaccino delle Prealpi orientali, BirdLife si impegna in modo mirato a favore degli uccelli nidificanti nei prati: insieme alle aziende agricole, alle organizzazioni membro BirdLife e ad altri partner, BirdLife mantiene aperte le superfici, in parte le riumidifica, le cura e le tutela con un piano adeguato. Nell'ambito del progetto nazionale di conservazione delle specie «Re di quaglie», BirdLife concorda inoltre con le aziende agricole uno sfalcio più tardivo, affinché uccelli dei prati come il Re di quaglie e lo Stiaccino non finiscano sotto la falciatrice.
Anche in Ticino BirdLife Svizzera è attiva, nell’area di Dötra-Anveuda (TI): fin dall’istituzione della Fondazione Dötra, nel 1995, siede nel suo consiglio. Creata da Ficedula e dalla Ornithologische Gesellschaft Zürich per proteggere questo paesaggio, la Fondazione è proprietaria di numerosi terreni nel comune di Blenio. L’area ha una biodiversità eccezionalmente elevata e ospita alte densità di stiaccini e di altri uccelli nidificanti nei prati, oltre a numerose orchidee. Grazie agli interventi svolti, gli effettivi di Stiaccino sono stabili.
Questi risultati sono possibili perché la protezione della natura, il mondo agricolo impegnato, i comuni e le autorità si rimboccano le maniche insieme, e ogni superficie vicina allo stato naturale conta: nell'azienda agricola, nel comune o nel proprio giardino. Dove canta lo Stiaccino, il prato resta colorato, ricco di specie e capace di adattarsi ai futuri cambiamenti ambientali.
Cacciatore all'agguato dal sopracciglio bianco
Chi all'inizio dell'estate passa accanto a un prato ricco di specie ha le maggiori probabilità di scorgere lo Stiaccino su un paletto di recinzione, un cespuglio basso o lo stelo di una pianta erbacea. Da lì tiene d'occhio bruchi, ragni e vermi. Appena individuata una ghiotta preda, si lancia, la afferra e torna al suo posatoio. A renderlo inconfondibile è la striscia chiara sopra l'occhio. Già da agosto lo Stiaccino ci lascia di nuovo. Pur pesando solo 15–20 grammi, ogni anno percorre diverse migliaia di chilometri fino alle savane dell'Africa subsahariana. In aprile fa ritorno per costruire il nido, ben nascosto al suolo nell'erba alta di un prato ricco di fiori.