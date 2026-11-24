I prati fioriti sono diventati rari

Lo Stiaccino è minacciato in Svizzera. Nella Lista Rossa è classificato come «vulnerabile». A metà del secolo scorso era ancora diffuso capillarmente in tutto il Paese, mentre oggi è quasi del tutto scomparso dall'Altopiano centrale e da molte altre regioni. Popolazioni di rilievo si trovano ormai solo nelle zone alpine, tra 1'600 e 2'100 m. I suoi effettivi sono stimati a 6'000–9'000 coppie e continuano a diminuire. La causa principale è la perdita del suo habitat: i prati gestiti in modo estensivo, ricchi di fiori e di strutture, sono diventati rari. Nelle valli e nelle zone collinari la superficie dei prati gestiti intensivamente è oggi circa dieci volte superiore a quella dei prati estensivi. La concimazione eccessiva non inquina solo i nostri specchi e corsi d'acqua, ma fa anche crescere l'erba in modo rapido e fitto: le piante da fiore scompaiono e con loro gli insetti di cui si nutrono i giovani. A dominare è il verde, non più la varietà di colori. Inoltre i prati vengono falciati prima e più di frequente, spesso in piena stagione riproduttiva, così che gli uccelli nidificanti dei prati finiscono sotto le lame della falciatrice e muoiono.