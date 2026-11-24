Esplodono i prelievi in capitale, donne penalizzate sulla pensione
Il ritiro del secondo pilastro in forma di capitale continua a crescere, mentre le differenze di genere nelle prestazioni pensionistiche restano ampie.
NEUCHÂTEL - Aumenta decisamente in Svizzera il numero di persone che scelgono di ritirare i propri risparmi previdenziali sotto forma di capitale al momento del pensionamento. In dieci anni gli importi mediani erogati dal secondo pilastro sono quasi raddoppiati, passando da circa 81'500 franchi nel 2015 a 150'000 franchi nel 2025, indica oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).
Nel 2025 circa 97'600 persone hanno ricevuto almeno una nuova prestazione di vecchiaia da una cassa pensioni o da un istituto di libero passaggio. Si tratta di un aumento superiore al 34% rispetto al 2015, quando i beneficiari erano poco meno di 72'800. La crescita riguarda soprattutto i prelievi in capitale. Nel 2025 i lavoratori che hanno ricevuto questa forma di prestazione sono stati circa 73'700, contro i 46'000 del 2015, con un incremento del 60%.
Diversa la situazione per le pensioni periodiche. Il numero di persone che hanno iniziato a percepire una nuova rendita del secondo pilastro è passato da circa 38'100 nel 2015 a 45'300 nel 2022, per poi diminuire nuovamente fino a tornare a quota 38'100 nel 2025. Anche l'importo mediano mensile delle rendite è rimasto sostanzialmente stabile.
La fotografia del 2025 conferma la prevalenza dei versamenti in capitale: il 48% dei beneficiari ha ricevuto esclusivamente un capitale, mentre il 33% ha percepito soltanto una rendita; il restante 18% ha combinato le due modalità di pagamento. L'UST precisa peraltro che i dati rappresentano un'istantanea delle prestazioni erogate nel corso dell'anno e non permettono di stabilire se i beneficiari abbiano già ricevuto o riceveranno in futuro altre prestazioni del secondo pilastro.
Accanto alla crescita dei prelievi, la statistica mette anche in evidenza il permanere di forti disparità tra uomini e donne. Nel 2025, circa 38'100 persone hanno iniziato a percepire una nuova rendita del secondo pilastro: 22'200 maschi e 15'900 femmine. Ma le differenze emergono soprattutto considerando gli importi: la rendita mediana mensile degli uomini ha raggiunto circa 2000 franchi, contro i 1300 franchi delle donne. Il divario è quindi del 54%.
Ancora più marcata la distanza per quanto riguarda i versamenti in capitale. Nel 2025 gli uomini hanno ricevuto un importo mediano di circa 216'800 franchi, mentre per le donne la cifra si è fermata a 87'100 franchi, quasi il 60% in meno. Stando all'UST queste differenze sono riconducibili principalmente ai diversi percorsi professionali e salariali: le donne interrompono più frequentemente la carriera o lavorano a tempo parziale, spesso per motivi familiari. A questo si aggiunge il divario retributivo tra i sessi. Il lavoro domestico e di cura, svolto prevalentemente dalle donne e non remunerato, non genera infatti contributi alla previdenza professionale.
La tendenza alla crescita dei prelievi riguarda anche il terzo pilastro, la componente privata della previdenza per la vecchiaia. Nel 2025 sono state 140'100 le persone che hanno ricevuto prestazioni in capitale dal pilastro 3a, contro le 78'400 del 2015. In questo caso, però, gli importi mediani sono rimasti pressoché invariati. Le donne hanno incassato mediamente 43'300 franchi, gli uomini 50'800 franchi: il divario è quindi decisamente più contenuto rispetto a quello registrato nel secondo pilastro.