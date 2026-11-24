Diversa la situazione per le pensioni periodiche. Il numero di persone che hanno iniziato a percepire una nuova rendita del secondo pilastro è passato da circa 38'100 nel 2015 a 45'300 nel 2022, per poi diminuire nuovamente fino a tornare a quota 38'100 nel 2025. Anche l'importo mediano mensile delle rendite è rimasto sostanzialmente stabile.

La fotografia del 2025 conferma la prevalenza dei versamenti in capitale: il 48% dei beneficiari ha ricevuto esclusivamente un capitale, mentre il 33% ha percepito soltanto una rendita; il restante 18% ha combinato le due modalità di pagamento. L'UST precisa peraltro che i dati rappresentano un'istantanea delle prestazioni erogate nel corso dell'anno e non permettono di stabilire se i beneficiari abbiano già ricevuto o riceveranno in futuro altre prestazioni del secondo pilastro.