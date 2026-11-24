Sedici giorni per combattere la violenza digitale di genere
Sempre più diffusa, donne e ragazze sono vittime del doppio dei reati rispetto a uomini e ragazzi. E con l'AI, il quadro peggiora ancor di più
Sempre più diffusa, donne e ragazze sono vittime del doppio dei reati rispetto a uomini e ragazzi. E con l'AI, il quadro peggiora ancor di più
BERNA - In Svizzera, donne e ragazze sono vittime del doppio dei reati informatici a sfondo sessuale rispetto a uomini e ragazzi. È quanto emerge dalla Statistica criminale di polizia 2025, che fotografa però soltanto una parte del fenomeno. La diffusione dell'intelligenza artificiale e degli strumenti di sorveglianza online pone inoltre nuove sfide.
Alla violenza digitale di genere è dedicata l'edizione 2026 della campagna «16 giorni contro la violenza di genere», in programma dal 25 novembre al 10 dicembre. Oltre 200 organizzazioni promuoveranno centinaia di iniziative in tutta la Svizzera, sotto il coordinamento di Frieda, l'ONG femminista per la pace.
Dai commenti d'odio sui social alle applicazioni spia installate dagli ex partner, fino alle immagini intime generate dall'intelligenza artificiale senza consenso: la violenza digitale assume forme diverse e colpisce soprattutto donne e minoranze di genere.
«La violenza cambia strumenti, non logica: serve sempre a controllare, a zittire, a isolare», afferma Giorgia Bazzuri, responsabile della campagna nella Svizzera italiana per Frieda. L'obiettivo è far riconoscere la violenza digitale come una forma di violenza reale.
L'intelligenza artificiale e i deepfake sessualizzati
Tra le principali preoccupazioni figura l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per produrre contenuti sessualizzati senza consenso. Secondo i dati riportati dalla campagna, in appena undici giorni sono state generate sulla piattaforma X tre milioni di immagini sessualizzate, circa 23'000 delle quali raffiguranti minori.
In Svizzera, sottolineano i promotori, manca una normativa specifica sui deepfake e non esistono obblighi di responsabilità specifici per i fornitori di IA e le piattaforme che diffondono questi contenuti.
«I deepfake sessualizzati non sono un incidente tecnico: i fornitori di IA che permettono di produrli e le piattaforme di social media che ne favoriscono la diffusione devono risponderne», sostiene Estelle Pannatier, Senior Policy Manager di AlgorithmWatch CH.
Il controllo nella coppia continua anche dopo la separazione
La violenza digitale riguarda anche le relazioni di coppia. Geolocalizzazione, software spia e accessi non autorizzati agli account personali possono diventare strumenti di controllo, anche dopo una separazione. In Svizzera mancano ancora dati statistici specifici sul fenomeno.
«Dopo una separazione il controllo non si ferma, prosegue a distanza», racconta Simone Eymann, direttrice di Tech Against Violence, citando il caso di un AirTag nascosto nel peluche di un bambino per seguire la madre durante l'affidamento. Eymann sottolinea la necessità di formare i professionisti e attrezzare le strutture di aiuto.
L'odio online mette a rischio anche la partecipazione democratica
La violenza digitale colpisce anche chi partecipa al dibattito pubblico. Secondo un'indagine del 2026 della Public Discourse Foundation e del Politecnico federale di Zurigo, il 77% delle persone particolarmente esposte nello spazio pubblico ha subito attacchi online negli ultimi dodici mesi.
Soltanto il 20% delle persone colpite si è rivolto alla polizia o a un professionista del diritto, mentre il 65% ha già rinunciato a esprimersi pubblicamente per timore di nuovi attacchi.
Uno studio del think tank Agora Digitale Transformation rileva inoltre che nei parlamenti nazionali dell'Unione europea le donne hanno una probabilità 33 volte superiore rispetto agli uomini di comparire in deepfake pornografici o di esservi associate.
«Quando due terzi delle persone più esposte rinunciano a prendere la parola, le conseguenze non sono solo individuali: è in gioco anche la nostra democrazia», osserva Morgane Bonvallat, della Public Discourse Foundation, ideatrice della piattaforma Stop Hate Speech.
Una piattaforma svizzera per informarsi e trovare aiuto
Per sostenere le vittime è stata recentemente lanciata digital-violence.info, la prima piattaforma svizzera dedicata alla violenza digitale, realizzata dalla Public Discourse Foundation e da Tech Against Violence.
Il sito descrive le diverse forme di abuso, offre consigli pratici per proteggersi e indica i servizi ai quali rivolgersi. Le informazioni sono destinate alle persone coinvolte, ai familiari e ai professionisti.
La piattaforma sarà anche al centro della comunicazione online della campagna, sulla quale gli organizzatori hanno deciso di investire maggiormente.
Le richieste delle organizzazioni
Le oltre 200 organizzazioni partner chiedono di riconoscere ufficialmente le diverse forme di violenza digitale di genere e raccogliere dati sulla loro diffusione, rafforzare la sensibilizzazione e la formazione e introdurre norme vincolanti per le piattaforme digitali.
Particolare attenzione viene chiesta per il controllo tecnologico nelle relazioni e per le responsabilità dei fornitori di intelligenza artificiale.
Sedici giorni di iniziative, anche a Lugano
Dal 25 novembre al 10 dicembre sono previsti centinaia di appuntamenti nelle tre regioni linguistiche della Svizzera, anche a Lugano. Il programma comprende proiezioni, dibattiti, workshop, mostre e azioni di strada.
Parteciperanno servizi di aiuto alle vittime, associazioni, scuole, Comuni e Cantoni, con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione.
Il programma completo è consultabile sul sito www.16giorni.ch.