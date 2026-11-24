Una piattaforma svizzera per informarsi e trovare aiuto

Per sostenere le vittime è stata recentemente lanciata digital-violence.info, la prima piattaforma svizzera dedicata alla violenza digitale, realizzata dalla Public Discourse Foundation e da Tech Against Violence.

Il sito descrive le diverse forme di abuso, offre consigli pratici per proteggersi e indica i servizi ai quali rivolgersi. Le informazioni sono destinate alle persone coinvolte, ai familiari e ai professionisti.