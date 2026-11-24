Timbrare per la pausa pipì: la pratica è discriminatoria
L'azienda orologiera Singer può ancora presentare ricorso contro questa decisione dinanzi al Tribunale federale
NEUCHÂTEL - La Corte d'appello del Tribunale cantonale di Neuchâtel ha stabilito che il sistema di registrazione del tempo dedicato alle pause per andare in bagno, introdotto dall'azienda orologiera Singer & Cie, è discriminatorio nei confronti delle donne. Il sindacato Unia accoglie con favore questa sentenza.
«Secondo la Corte d'appello, questa pratica costituisce una discriminazione ai sensi della legge sulla parità, poiché penalizza il personale femminile, costretto a lavorare di più per percepire lo stesso stipendio. Questa sentenza rappresenta un'importante vittoria per Unia, che ha contestato questa pratica discriminatoria dinanzi ai tribunali», ha dichiarato oggi il sindacato.
Da quando un controllo effettuato nel 2021 presso l'azienda subappaltatrice della manifattura orologiera Jean Singer a Boudry ha rivelato che tutto il personale doveva timbrare il cartellino ogni volta che andava in bagno, Unia «non ha mai smesso di denunciare questa pratica scandalosa», si legge nel comunicato.
Per il sindacato, recarsi in bagno non costituisce una pausa. «Non si tratta di un momento di riposo, ma di un bisogno fisiologico indispensabile. Il fatto che l'azienda abbia proposto di accreditare alle donne 30 minuti di orario di lavoro in più al mese non cambia nulla a questa realtà», ha ricordato. Numerosi studi dimostrano che le donne hanno bisogno di più tempo per recarsi in bagno rispetto agli uomini.
A seguito del fallimento della procedura di conciliazione tra il sindacato e l'azienda orologiera, Unia aveva proseguito il procedimento giudiziario. A metà giugno, il Tribunale regionale del Littoral e della Val-de-Travers aveva giudicato legale la timbratura dei dipendenti che si recano in bagno. Aveva ritenuto che far timbrare il cartellino al personale per recarsi in bagno fosse giustificato ai fini del controllo dell'orario di lavoro, nonostante le disuguaglianze di genere che ciò comporta.
Discriminazione
Di fronte a questa sentenza, che riteneva contraria allo spirito della legge sulla parità, il sindacato Unia ha presentato ricorso e ha ottenuto ragione nella sentenza emessa il 13 novembre. Unia chiedeva l'abbandono di questa pratica discriminatoria basandosi sull'articolo 3 della legge sulla parità, che vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sul sesso nei rapporti di lavoro.
La Corte d'appello ha ritenuto che si tratti effettivamente di una discriminazione ai sensi della legge sulla parità e che essa abbia conseguenze concrete sul salario. Infatti, il personale femminile è svantaggiato poiché deve lavorare circa un'ora in più al mese rispetto ai colleghi maschi per ottenere lo stesso salario.
Il sindacato ha accolto con favore questa decisione. «Si tratta di dignità e rispetto, ma anche, molto concretamente, del reddito salariale delle donne. Questa sentenza rappresenta una vittoria per il sindacato e per le lavoratrici che si sono battute per far valere i propri diritti», ha ricordato.
L'azienda orologiera Singer può ancora presentare ricorso contro questa decisione dinanzi al Tribunale federale.