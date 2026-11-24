A seguito del fallimento della procedura di conciliazione tra il sindacato e l'azienda orologiera, Unia aveva proseguito il procedimento giudiziario. A metà giugno, il Tribunale regionale del Littoral e della Val-de-Travers aveva giudicato legale la timbratura dei dipendenti che si recano in bagno. Aveva ritenuto che far timbrare il cartellino al personale per recarsi in bagno fosse giustificato ai fini del controllo dell'orario di lavoro, nonostante le disuguaglianze di genere che ciò comporta.