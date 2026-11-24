Figlio nato fuori dal matrimonio, l'ex moglie non è obbligata a mantenerlo
La sentenza del Tribunale federale chiarisce i limiti dell'obbligo di mantenimento verso figli nati da una relazione extraconiugale
La sentenza del Tribunale federale chiarisce i limiti dell'obbligo di mantenimento verso figli nati da una relazione extraconiugale
LOSANNA - Una donna separata non deve essere sistematicamente tenuta a contribuire al mantenimento di un figlio nato da una relazione extraconiugale del suo ex. In una sentenza di principio pubblicata oggi, il Tribunale federale (TF) ha ribadito che tale possibilità è di natura sussidiaria.
Una donna di Friburgo, che aveva lasciato il marito dopo 33 anni di matrimonio, si è rivolta al TF per contestare il calcolo dell'assegno di mantenimento che il marito doveva versarle dalla loro separazione.
In un primo momento, nel 2022, il giudice di primo grado aveva fissato l'assegno a circa 1'800 franchi al mese. Dopo diversi ricorsi, il Tribunale cantonale aveva rivisto al ribasso l'importo, portandolo a 540 franchi al mese.
I giudici cantonali avevano tenuto conto dei contributi da versare per le figlie comuni della coppia, ma si era calcolato anche il contributo che il marito doveva versare a un'altra figlia, nata nel 2005 da una relazione extraconiugale.
In sintesi, i giudici, tenendo conto dei contributi dovuti ai figli, hanno ridotto l'assegno di mantenimento da versare alla moglie.
Mantenere un figlio nato fuori dal matrimonio
In una sentenza di principio, i giudici federali iniziano ricordando la loro giurisprudenza, secondo la quale la moglie può essere chiamata, in determinati casi, a contribuire al mantenimento di un figlio non comune.
In casi eccezionali, la coniuge può persino essere tenuta a riprendere un'attività lavorativa per provvedere al mantenimento del figlio non comune. Tale obbligo incombe alla moglie in virtù del dovere di assistenza tra coniugi che prevale durante il matrimonio, e ciò anche in caso di separazione.
La moglie in questione sosteneva che, nel suo caso, non le potesse essere richiesto di contribuire al mantenimento del figlio non comune, poiché era nato "fuori dal matrimonio" e non "prima del matrimonio".
I giudici federali le hanno replicato che il dovere di assistenza tra coniugi comprende anche il mantenimento dei figli non comuni nati "fuori dal matrimonio". Tale obbligo vale solo per la durata del matrimonio - anche se i coniugi sono separati - e cessa una volta pronunciato il divorzio.
La madre biologica
Tuttavia, ciò è possibile solo a titolo sussidiario. In altre parole, la donna sarà tenuta a provvedere al mantenimento del figlio non comune solo se nessun altro può contribuire finanziariamente.
Nel caso in esame, i giudici cantonali non hanno esaminato tale questione: non hanno quindi accertato la situazione finanziaria della madre del figlio non comune (ovvero dell'amante del marito).
Inoltre, i giudici cantonali, nel fissare il contributo di mantenimento devono prestare attenzione alla diversa natura degli obblighi. Infatti, quelli dovuti ai figli comuni derivano dall'obbligo di mantenimento basato sul diritto di famiglia, mentre quello dovuto al figlio non comune deriva dal dovere di assistenza al coniuge.
I giudici di Mon Repos sostengono che, nell'effettuare il calcolo, la corte cantonale non ha distinto i contributi versati ai diversi figli. I giudici cantonali hanno in pratica dedotto d'ufficio l'assegno dovuto al figlio non comune procedendo allo stesso modo per i figli comuni, cosa che, secondo il TF, non avrebbero dovuto fare.
L'Alta corte ha pertanto annullato la decisione cantonale e rinviato la causa ai giudici friburghesi, i quali dovranno ricalcolare il contributo di mantenimento dovuto alla moglie separata tenendo conto delle osservazioni del TF.
Si ricorda che un coniuge può essere tenuto a versare contributi di mantenimento sin dalla separazione della coppia, nell'ambito delle misure di protezione dell'unione coniugale.
(Sentenza 5A_615/2025 del 9 settembre 2026)