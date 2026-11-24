Tra Rhäzüns e Rothenbrunnen, il conducente ha ignorato i segnali di stop di una pattuglia della polizia e ha proseguito la sua corsa senza rallentare. Gli agenti si sono lanciati all'inseguimento, perdendo però temporaneamente di vista il veicolo.

La fuga si è conclusa alla rotonda di Caznerwiese, dove una seconda pattuglia è riuscita a bloccare l'auto. Con l'aiuto degli agenti che lo stavano inseguendo, il conducente è stato arrestato.