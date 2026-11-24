Ignora l'alt della polizia e fugge a tutta velocità a bordo di un'auto rubata
Finito in manette un 25enne: era alla guida ubriaco: il veicolo era stato sottratto nei Paesi Bassi
Finito in manette un 25enne: era alla guida ubriaco: il veicolo era stato sottratto nei Paesi Bassi
RHÄZÜNS - Ha ignorato l'alt della polizia e ha proseguito la sua corsa a velocità eccessiva, prima di essere fermato e arrestato a Thusis. Protagonista dell'episodio, avvenuto lunedì nei Grigioni, un automobilista olandese di 25 anni, risultato ubriaco e alla guida di un'auto rubata nei Paesi Bassi.
Tutto è iniziato poco dopo le 14.45, quando un automobilista ha segnalato alla centrale operativa della Polizia cantonale grigionese un veicolo che stava attraversando Bonaduz ad alta velocità, diretto verso Rhäzüns.
Tra Rhäzüns e Rothenbrunnen, il conducente ha ignorato i segnali di stop di una pattuglia della polizia e ha proseguito la sua corsa senza rallentare. Gli agenti si sono lanciati all'inseguimento, perdendo però temporaneamente di vista il veicolo.
La fuga si è conclusa alla rotonda di Caznerwiese, dove una seconda pattuglia è riuscita a bloccare l'auto. Con l'aiuto degli agenti che lo stavano inseguendo, il conducente è stato arrestato.
Gli accertamenti successivi hanno rivelato che il 25enne si trovava in stato di ebbrezza e che l'automobile era stata rubata nei Paesi Bassi. L'uomo dovrà ora rispondere di diversi reati davanti alla Procura dei Grigioni.