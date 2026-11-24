ESCHENZ (TG) - Dopo mesi di siccità e livelli dell'acqua eccezionalmente bassi, il Lago di Costanza sta lentamente recuperando terreno. Le piogge delle ultime settimane hanno fatto risalire il livello dell'Untersee, il bacino inferiore del lago. Il cambiamento è particolarmente evidente a Eschenz, nel Canton Turgovia, dove l'isola di Werd è tornata a essere completamente circondata dall'acqua.