L'isola di Werd... è di nuovo un'isola
Le precipitazioni autunnali hanno riportato il livello del Lago di Costanza a valori meno critici, circondando nuovamente la piccola isola.
Le precipitazioni autunnali hanno riportato il livello del Lago di Costanza a valori meno critici, circondando nuovamente la piccola isola.
ESCHENZ (TG) - Dopo mesi di siccità e livelli dell'acqua eccezionalmente bassi, il Lago di Costanza sta lentamente recuperando terreno. Le piogge delle ultime settimane hanno fatto risalire il livello dell'Untersee, il bacino inferiore del lago. Il cambiamento è particolarmente evidente a Eschenz, nel Canton Turgovia, dove l'isola di Werd è tornata a essere completamente circondata dall'acqua.
Una situazione ben diversa da quella osservata durante l'estate, quando il livello del lago era sceso a tal punto da permettere di raggiungere l'isola a piedi, attraversando tratti di fondale rimasti scoperti, anche lontano dalla passerella di legno che normalmente la collega alla riva.
Dal minimo di ottobre, mezzo metro d'acqua in più
Le immagini riprese con un drone documentano l'evoluzione della situazione. Già l'11 agosto 2026, tra Eschenz e Stein am Rhein, erano visibili ampie zone del fondale emerse. Alla fine di settembre, la situazione era ulteriormente peggiorata: i filmati del 30 settembre mostravano vaste porzioni del lago e del letto del fiume rimaste all'asciutto, estesi banchi di ghiaia e persino imbarcazioni appoggiate sul fondo nei rispettivi ormeggi.
Il punto più critico è stato raggiunto all'inizio di ottobre, quando il livello dell'acqua è sceso a circa 394,15 metri sul livello del mare, il valore più basso registrato quest'anno.
Da allora, però, la situazione è cambiata. Secondo i dati dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), martedì 24 novembre 2026, alle 12.50, il livello dell'acqua si attestava a 394,65 metri sul livello del mare. Un aumento di circa 50 centimetri rispetto al minimo di inizio ottobre.
Le piogge di novembre hanno contribuito alla risalita
A favorire il recupero sono state probabilmente le precipitazioni ripetute e intense delle ultime settimane. Un dato significativo arriva dalla stazione di misurazione di Güttingen, sempre nel Canton Turgovia: tra il 9 e il 10 novembre sono caduti 47 litri di pioggia per metro quadrato nell'arco di 48 ore.
Una quantità superiore a quella registrata durante l'intero mese di giugno di quest'anno. Anche negli ultimi giorni, la regione del Lago di Costanza è stata interessata da ripetute precipitazioni, che hanno verosimilmente contribuito all'innalzamento del livello dell'acqua.
Il lago resta comunque sotto la media
La risalita è particolarmente significativa anche considerando il periodo dell'anno. Normalmente, infatti, il livello del Lago di Costanza tende a diminuire durante l'autunno, fino a raggiungere il minimo stagionale in inverno.
Questa volta, invece, dopo il minimo di ottobre, l'acqua ha ricominciato a salire. Il miglioramento è evidente, ma non significa che la situazione sia tornata alla normalità.
Nonostante il recupero di mezzo metro, il livello del lago rimane infatti circa 40 centimetri al di sotto della media a lungo termine per questo periodo dell'anno, calcolata sulla base dei dati del trentennio 1991-2020.
Le riprese comparative realizzate con un drone l'11 agosto, il 30 settembre e il 24 novembre mostrano quanto sia cambiato il paesaggio attorno all'isola di Werd in poco più di tre mesi: dai grandi banchi di ghiaia emersi durante l'estate all'acqua che oggi circonda nuovamente l'isola.