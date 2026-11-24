Fuga di CO₂, centro commerciale evacuato e 30 intossicati
È avvenuto nella tarda mattinata di martedì a Lenzburg
LENZBURG - Un guasto tecnico ha provocato martedì una fuga di anidride carbonica in un centro commerciale di Lenzburg, nel Canton Argovia: la filiale Migros e l'adiacente passaggio commerciale Mülimärt, alla Bachstrasse, sono stati evacuati e 30 persone hanno accusato lievi disturbi.
L'allarme acustico per la fuoriuscita di anidride carbonica è scattato poco dopo le 11.30 di martedì 24 novembre. Ci si è presto resi conto che il gas usciva da una valvola esterna e che nel magazzino si stava formando una nebbia. Poiché le prime persone mostravano già dei disturbi, pompieri e polizia hanno evacuato l'intero centro commerciale, autosilo compreso, e hanno transennato l'area.
Trenta persone hanno lamentato vertigini e malessere. Le ambulanze le hanno esaminate sul posto, ma nessuno ha dovuto essere trasportato in ospedale.
Il complesso è stato riaperto dalle forze d'intervento verso le 13.30.
Secondo le prime risultanze, un guasto tecnico nell'impianto di refrigerazione avrebbe causato una sovrappressione in un serbatoio, con la conseguente fuoriuscita dell'anidride carbonica contenuta attraverso le valvole.