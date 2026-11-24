L'allarme acustico per la fuoriuscita di anidride carbonica è scattato poco dopo le 11.30 di martedì 24 novembre. Ci si è presto resi conto che il gas usciva da una valvola esterna e che nel magazzino si stava formando una nebbia. Poiché le prime persone mostravano già dei disturbi, pompieri e polizia hanno evacuato l'intero centro commerciale, autosilo compreso, e hanno transennato l'area.