Dalla sua presentazione all'incirca un anno fa ad oggi il progetto vincitore è stato elaborato: l'altezza è stata sensibilmente ridotta, il nuovo ingresso principale è più discreto.

Sono quindi state ascoltate le preoccupazioni della Protezione della patria grigionese? «Gli adattamenti fanno parte del normale processo di un progetto architettonico», ha risposto la Consigliera di Stato Carmelia Maissen (Centro). La giuria che sceglie il progetto vincitore formula dei consigli per il suo ulteriore sviluppo. «L'altezza era sicuramente un punto accennato nelle critiche della Protezione della patria grigionese», ha aggiunto Maissen.