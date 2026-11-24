Quasi 40 milioni per il rinnovo del Museo della natura a Coira
Il progetto di rinnovamento prevede spazi moderni, maggiore sicurezza e nuove aree per la didattica, ma non mancano le critiche sulla tutela dell’edificio storico.
COIRA - L'edificio del Museo della natura dei Grigioni con sede a Coira necessita un risanamento completo. I costi complessivi per il progetto presentato oggi ammontano a 38,8 milioni di franchi. I piani prevedono di risanare e ampliare l'edificio progettato da Bruno Giacometti. L'ultima parola sul credito spetta alla popolazione.
Dopo oltre 45 anni d'attività l'edificio sulla Masanserstrasse a Coira necessita diversi interventi. Dal 1981, ovvero dalla sua inaugurazione, il Museo della natura non è mai stato sottoposto a modifiche strutturali.
«Abbiamo raggiunto dei limiti in termini di spazio e operativi», ha spiegato oggi durante una conferenza stampa il direttore del museo, Ueli Rehsteiner. Oltre a questioni riguardanti la sostanza dell'edificio, come ad esempio la sicurezza antisismica, il museo ha bisogno più spazio, perché è cresciuto negli ultimi decenni. La collezione conta attualmente 400'000 oggetti che raccontano la storia naturale dei Grigioni.
Inoltre sono necessari spazi per l'educazione museale. Ogni anno fino a 300 classi visitano il Museo della natura dei Grigioni. Con circa 40'000 visitatori all'anno, esso rientra tra i musei più visitati dei Grigioni.
Il progetto
Il team di architetti degli studi Esch Rickenbacher Architektur AG e lo Studio Noun GmbH di Zurigo hanno convinto con il progetto «Ammonit und Diorama».
Con la ristrutturazione i requisiti in materia di protezione antincendio, sicurezza sismica, efficienza energetica e protezione dell'ambiente verranno soddisfatti. Verranno creati spazi moderni per far sì che il museo possa adempiere ai suoi compiti principali, ovvero collezionare, conservare, fare ricerca e divulgare. L'edificio verrà ampliato di un piano e sottoterra verrà creato uno spazio per la protezione degli oggetti. «Per il Museo della natura dei Grigioni si tratta di una grande opportunità per poter continuare a svolgere la propria attività», ha detto il direttore.
Malgrado l'edificio non sia sotto protezione, gli elementi essenziali della struttura che caratterizzano l'edificio progettato dall'architetto bregagliotto Bruno Giacometti saranno conservati, è stato sottolineato oggi.
Le critiche
Il progetto vincitore ha suscitato critiche negli ultimi mesi. L'associazione Protezione della patria grigionese ritiene che il nuovo progetto cancelli definitivamente l'identità e il valore storico dell'edificio esistente. Un rinnovo troppo «pomposo» per un edificio caratterizzato da un'eleganza sobria. In un articolo apparso sul sito dell'associazione, viene invitato a una maggiore moderazione, proponendo di limitare il risanamento dell'edificio e di trasferire gli spazi aggiuntivi nel vicino edificio B12 di proprietà del Cantone.
Dalla sua presentazione all'incirca un anno fa ad oggi il progetto vincitore è stato elaborato: l'altezza è stata sensibilmente ridotta, il nuovo ingresso principale è più discreto.
Sono quindi state ascoltate le preoccupazioni della Protezione della patria grigionese? «Gli adattamenti fanno parte del normale processo di un progetto architettonico», ha risposto la Consigliera di Stato Carmelia Maissen (Centro). La giuria che sceglie il progetto vincitore formula dei consigli per il suo ulteriore sviluppo. «L'altezza era sicuramente un punto accennato nelle critiche della Protezione della patria grigionese», ha aggiunto Maissen.
I prossimi passi
A febbraio 2027 il progetto verrà discusso in Gran Consiglio. Dopodiché il credito verrà sottoposto al voto popolare, probabilmente il 6 giugno. Se la popolazione dovesse approvare il credito, i lavori partiranno all'inizio del 2029. L'apertura del Museo della natura è prevista per l'estate 2031.
Durante il cantiere l'attività del Museo verrà spostata nel centro di formazione della protezione civile Meiersboda nel Comune di Churwalden.