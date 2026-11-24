Intervento in un centro per richiedenti l'asilo, feriti un ospite e un poliziotto
Le circostanze esatte dell'episodio avvenuto lunedì pomeriggio non sono ancora state chiarite
SION - Un richiedente l'asilo e un agente sono rimasti feriti lunedì pomeriggio durante un intervento della polizia nel centro per richiedenti l'asilo di Visp. Il Ministero pubblico ha aperto un'istruttoria.
I fatti risalgono al 23 novembre, poco prima delle 15.30. Nell'ambito dell'esecuzione di una misura ordinata dalle autorità, agenti della Polizia cantonale vallesana si sono recati nella struttura per fermare un uomo e trasferirlo al Centro di detenzione amministrativa (CDA) di Sion, in vista dell'esecuzione del suo rinvio.
Nel corso dell'operazione l'uomo ha riportato delle ferite. Anche un poliziotto è rimasto ferito. Restano da chiarire le esatte circostanze dell'episodio.
Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, i due uomini sono stati trasportati all'ospedale di Sion.
Oltre alla Polizia cantonale, sono intervenute l'Organizzazione cantonale vallesana dei soccorsi (OCVS 144) e la Polizia comunale di Briga-Glis. Il Ministero pubblico ha aperto un'istruttoria per determinare l'esatta dinamica dell'episodio. Allo stato attuale dell'inchiesta non verranno comunicati altri dettagli.