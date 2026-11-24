L'ASB ha reagito con un comunicato alla decisione odierna della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) relativa alla copertura delle filiali estere con capitale proprio di qualità primaria, il cosiddetto Common Equity Tier 1 (CET1). Attualmente UBS deve già coprire le proprie partecipazioni straniere con CET1 nella misura del 45%. Un aumento al 90% raddoppierebbe quindi il requisito, vincolando ingenti risorse patrimoniali e rendendo molto più costose le attività internazionali condotte dalla Svizzera, sostiene l'ASB. Questo penalizzerebbe la competitività dell'intera piazza finanziaria elvetica e, di conseguenza, anche dell'economia reale.