«Quanto si sta decidendo su UBS non va bene»
L'Associazione svizzera dei banchieri mette in guardia contro regole patrimoniali più rigide per gli istituti elvetici attivi all'estero.
ZURIGO - L'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) si oppone con decisione a un possibile inasprimento dei requisiti patrimoniali per le partecipazioni estere degli istituti elvetici. Si tratterebbe di una regolamentazione eccessivamente restrittiva rispetto agli standard internazionali, con ripercussioni sull'intero sistema economico nazionale, mette in guardia l'organizzazione.
L'ASB ha reagito con un comunicato alla decisione odierna della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) relativa alla copertura delle filiali estere con capitale proprio di qualità primaria, il cosiddetto Common Equity Tier 1 (CET1). Attualmente UBS deve già coprire le proprie partecipazioni straniere con CET1 nella misura del 45%. Un aumento al 90% raddoppierebbe quindi il requisito, vincolando ingenti risorse patrimoniali e rendendo molto più costose le attività internazionali condotte dalla Svizzera, sostiene l'ASB. Questo penalizzerebbe la competitività dell'intera piazza finanziaria elvetica e, di conseguenza, anche dell'economia reale.
Agli occhi dell'ASB, le conseguenze non riguarderebbero infatti soltanto UBS, ma si estenderebbero all'intero settore finanziario, alle imprese, ai clienti privati e agli investitori. L'associazione avverte che maggiori vincoli patrimoniali potrebbero gravare sugli investimenti e sui servizi finanziari, riducendo la capacità delle banche di operare sui mercati internazionali.
Nella nota, l'organismo mette in particolare guardia contro il rischio di indebolire quello che definisce un «National Champion», ossia un grande istituto bancario con sede nella Confederazione e in grado di competere a livello globale. Secondo l'associazione, un'economia fortemente orientata all'esportazione e alle relazioni internazionali necessita di un accesso efficiente ai mercati dei capitali, alle fonti di finanziamento e alle reti economiche globali.
L'ASB invita una volta ancora il parlamento a trovare una soluzione equilibrata, capace di conciliare la stabilità del sistema bancario con la competitività internazionale della piazza finanziaria. L'associazione afferma di confidare nella possibilità di raggiungere un compromesso nell'interesse generale del paese e giudica il requisito del 90% incompatibile con questo obiettivo.
«Ulteriore eccessivo inasprimento dei requisiti patrimoniali elvetici»
Anche UBS torna a criticare la possibile stretta delle regole sul capitale proprio delle grandi banche: l'istituto ha preso atto della raccomandazione formulata oggi dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) avvertendo che un'eventuale conferma della proposta durante l'iter parlamentare comporterebbe un «ulteriore eccessivo inasprimento dei requisiti patrimoniali elvetici».
Le norme attualmente in vigore impongono già requisiti di capitale tra i più severi al mondo, ha indicato un portavoce. Un ulteriore aumento rischierebbe quindi di gravare sensibilmente sulla capacità operativa dell'istituto. UBS ricorda anche le osservazioni già formulate dopo la decisione del Consiglio degli Stati dello scorso settembre: in quell'occasione l'azienda aveva contestato l'impostazione delle nuove disposizioni, sostenendo che non affrontassero le cause effettive del fallimento di Credit Suisse.
Al centro della controversia vi è la proposta di imporre una copertura del 90% delle partecipazioni estere di UBS attraverso capitale proprio di qualità primaria, il cosiddetto Common Equity Tier 1 (CET1). Le conseguenze finanziarie sarebbero considerevoli: secondo le stime dell'istituto l'applicazione del requisito del 90% comporterebbe la necessità di detenere circa 16 miliardi di dollari (13 miliardi di franchi) supplementari di capitale CET1. A questa cifra si aggiungerebbero altri 2 miliardi di dollari derivanti dalle modifiche a livello di ordinanza decise in precedenza dal Consiglio federale.
UBS ricorda inoltre che l'acquisizione di Credit Suisse ha già comportato, sulla base delle disposizioni regolamentari esistenti, l'obbligo di detenere ulteriori 15 miliardi di dollari di capitale CET1. Il fabbisogno aggiuntivo complessivo riconducibile all'acquisizione e alle nuove misure regolamentari raggiungerebbe pertanto circa 33 miliardi di dollari.