Secondo Reimann, ogni anno in Svizzera vengono rubate in media oltre 50mila biciclette. La sola compagnia assicurativa Mobiliare, scrive nel suo atto parlamentare, ha versato nel 2023 a causa dei furti di bici circa 31 milioni di franchi. Il totale complessivo dei danni a livello nazionale cresce di anno in anno e dovrebbe ammontare ormai a diverse centinaia di milioni, stando a Reimann.

Chi compie simili atti se la cava con poco: l'attuale normativa sul "furto d'uso" comporta, all'atto pratico, sanzioni lievi in caso di sottrazione di biciclette tradizionali e di e-bike con velocità massima fino a 25 km/h. I responsabili, aggiunge il deputato UDC, devono aspettarsi solo una multa di modesta entità. La scusa di aver semplicemente "trovato" o "utilizzato brevemente" tali mezzi è spesso sufficiente per evitare un procedimento penale più severo.