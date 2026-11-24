Furto di biciclette: in futuro si rischierà qualcosa di più di una multa
Una mozione di Lukas Reimann chiede che sia considerato come un'infrazione
BERNA - In futuro, i ladri di biciclette, specie di e-bike, non dovrebbero più cavarsela solo con una multa, ma attendersi punizioni più severe. È quanto prevede una mozione di Lukas Reimann (UDC/AG), già approvata dal Consiglio nazionale col benestare del Governo, e ora sostenuta anche dalla Commissione dei trasporti degli Stati (CTT-S).
Concretamente, il consigliere nazionale sangallese propone di modificare la Legge federale sulla circolazione stradale per fare in modo che il furto d'uso (articolo 94) di biciclette e di e-bike non venga più considerato genericamente come una contravvenzione, bensì come un'infrazione.
Secondo Reimann, ogni anno in Svizzera vengono rubate in media oltre 50mila biciclette. La sola compagnia assicurativa Mobiliare, scrive nel suo atto parlamentare, ha versato nel 2023 a causa dei furti di bici circa 31 milioni di franchi. Il totale complessivo dei danni a livello nazionale cresce di anno in anno e dovrebbe ammontare ormai a diverse centinaia di milioni, stando a Reimann.
Chi compie simili atti se la cava con poco: l'attuale normativa sul "furto d'uso" comporta, all'atto pratico, sanzioni lievi in caso di sottrazione di biciclette tradizionali e di e-bike con velocità massima fino a 25 km/h. I responsabili, aggiunge il deputato UDC, devono aspettarsi solo una multa di modesta entità. La scusa di aver semplicemente "trovato" o "utilizzato brevemente" tali mezzi è spesso sufficiente per evitare un procedimento penale più severo.
Tale situazione crea di fatto una lacuna normativa in termini di punibilità e offre una protezione insufficiente ai proprietari di biciclette tradizionali e no, a detta del sangallese.
La modifica legislativa proposta con la mozione mira a rafforzare la protezione della proprietà, a impedire che si abusi della fattispecie di "furto d'uso" e a garantire che beni di notevole valore non siano di fatto tutelati solo da una sanzione lieve.