Nel dettaglio delle accuse di Washington

Il Rappresentante per il Commercio, Jamieson Greer, ha rilevato che le azioni e le pratiche di 14 economie in relazione a «sovraccapacità strutturali e produzione nell'industria manifatturiera» siano inadeguate e «gravino o limitino» il commercio con gli Stati Uniti. Pertanto, queste pratiche sarebbero contestabili secondo la Sezione 301 della legge commerciale statunitense, si legge in un comunicato dell'Ufficio del Rappresentante per il Commercio diffuso mercoledì.

Tra le «misure, politiche e pratiche inadeguate della Svizzera» figurano, tra l'altro, la «soppressione della rivalutazione della propria valuta al di sotto del livello che altrimenti prevarrebbe in condizioni di mercato», si afferma. Anche il sostegno al settore farmaceutico tramite «ampi incentivi fiscali», la riduzione di un «fattore essenziale dei costi di produzione», ossia l'elettricità, per i propri produttori di acciaio, nonché il «mancato affrontare» la sovraccapacità e la sovrapproduzione globali, sono stati indicati come motivi per la nuova considerazione di dazi.