Il governo USA propone dazi fino al 15% contro la Svizzera
La misura potrebbe accentuare le tensioni commerciali tra Washington e Berna, con impatti su diversi settori industriali
Le tariffe dovranno essere sottoposte a un periodo di consultazione pubblica prima di entrare in vigore.
WASHINGTON - Anche la Svizzera è nel mirino dei nuovi dazi prospettati dagli Stati Uniti: l'amministrazione Trump punta a introdurre tariffe doganali sulle importazioni da Ue, Cina e altri paesi. Per i prodotti elvetici interessati è previsto un dazio fino al 15%, secondo una proposta del rappresentante per il commercio Jamieson Greer. Vi sarebbero però delle eccezioni per alcuni articoli.
L'iniziativa si inserisce nella politica commerciale protezionistica perseguita dalla Casa Bianca, che punta a rafforzare la produzione interna e a rivedere le condizioni degli scambi commerciali con i principali partner internazionali.
La proposta potrebbe quindi aprire un nuovo fronte di tensione nei rapporti commerciali tra Washington e Berna, già segnati dalle precedenti controversie sui dazi. Per il momento, i dettagli sull'applicazione delle tariffe e sui prodotti coinvolti non sono noti.
Se ne discute già a Berna
Le nuove minacce di dazi doganali da parte degli Stati Uniti sono finite sul tavolo del Consiglio federale: la questione è stata affrontata durante la seduta governativa odierna, ha indicato la portavoce Nicole Lamon.
Fino a oggi, però la Svizzera non aveva ancora ricevuto informazioni ufficiali da parte delle autorità americane sulle nuove misure prospettate, ha precisato l'addetta stampa.
Berna resta quindi in attesa di indicazioni concrete da Washington per valutare la portata delle possibili decisioni commerciali statunitense e le eventuali conseguenze per le relazioni economiche tra i due ptensione
Le 14 economie nel mirino di Trump
Per la Cina gli Stati Uniti hanno proposto dazi del 20%, così come per Singapore e Vietnam. Per Thailandia, Indonesia, Malaysia, Cambogia e Bangladesh le tariffe proposte sono al 18%, per l'India al 17%. Per l'UE l'Ufficio del rappresentante al commercio americano ha invece proposto un 15%, così come per Svizzera, Corea del Sud, Taiwan e Giappone.
I dazi sono stati proposti perché i paesi interessati «stanno promuovendo una produzione e una capacità produttiva slegate dalla realtà della domanda e dai principi di mercato», ha detto un funzionario americano, sottolineando che le proposte tengono conto degli accordi commerciali già esistenti.
Come e quando
Le tariffe dovranno essere sottoposte a un periodo di consultazione pubblica prima di entrare in vigore. A questo riguardo, un alto funzionario del governo statunitense ha dichiarato che eventuali nuovi dazi potrebbero entrare in vigore non prima di gennaio. Fino ad allora, come detto si terranno audizioni pubbliche durante le quali sarà possibile presentare commenti e controdeduzioni.
Nel dettaglio delle accuse di Washington
Il Rappresentante per il Commercio, Jamieson Greer, ha rilevato che le azioni e le pratiche di 14 economie in relazione a «sovraccapacità strutturali e produzione nell'industria manifatturiera» siano inadeguate e «gravino o limitino» il commercio con gli Stati Uniti. Pertanto, queste pratiche sarebbero contestabili secondo la Sezione 301 della legge commerciale statunitense, si legge in un comunicato dell'Ufficio del Rappresentante per il Commercio diffuso mercoledì.
Tra le «misure, politiche e pratiche inadeguate della Svizzera» figurano, tra l'altro, la «soppressione della rivalutazione della propria valuta al di sotto del livello che altrimenti prevarrebbe in condizioni di mercato», si afferma. Anche il sostegno al settore farmaceutico tramite «ampi incentivi fiscali», la riduzione di un «fattore essenziale dei costi di produzione», ossia l'elettricità, per i propri produttori di acciaio, nonché il «mancato affrontare» la sovraccapacità e la sovrapproduzione globali, sono stati indicati come motivi per la nuova considerazione di dazi.
Queste azioni limitano il commercio statunitense riducendo le opportunità di affari per i produttori e gli esportatori statunitensi in Svizzera e nei mercati di paesi terzi e danneggiano l'economia statunitense contribuendo a perdite di produzione, esportazione, occupazione e investimenti nel settore manifatturiero negli Stati Uniti.