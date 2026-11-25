BERNA - Le donne incinte saranno esentate dalla partecipazione ai costi sin dall'inizio della gravidanza, mentre saranno ampliate le prestazioni fatturabili da farmacisti e levatrici e armonizzate le tariffe ospedaliere di riferimento. È quanto prevede una modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) che entrerà parzialmente in vigore il prossimo primo gennaio, come deciso oggi dal Consiglio federale.