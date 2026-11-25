Nuove regole per prestazioni maternità, farmacie e ospedali
Il Consiglio federale ha approvato le modifiche alla LAMal: franchigia azzerata dal primo giorno di gravidanza, più libertà di scelta per gli ospedali e nuovi servizi rimborsati ai farmacisti.
BERNA - Le donne incinte saranno esentate dalla partecipazione ai costi sin dall'inizio della gravidanza, mentre saranno ampliate le prestazioni fatturabili da farmacisti e levatrici e armonizzate le tariffe ospedaliere di riferimento. È quanto prevede una modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) che entrerà parzialmente in vigore il prossimo primo gennaio, come deciso oggi dal Consiglio federale.
La maggiore novità riguarda le donne incinte, che saranno esentate sin dall'inizio della gravidanza dalla partecipazione ai costi (franchigia e aliquota percentuale). Finora tale esenzione si applicava soltanto a partire dalla tredicesima settimana di gestazione. L'inizio di una gravidanza potrà inoltre essere accertato anche da una levatrice. Oggi tale competenza è riservata ai medici.
Altra modifica: i Cantoni dovranno armonizzare le tariffe di riferimento per le cure ospedaliere extracantonali, basandole sulla tariffa più alta applicata per cure analoghe nel Cantone di domicilio. La misura mira a favorire la libera scelta dell'ospedale e la concorrenza intercantonale, riducendo il rischio che i pazienti debbano sostenere costi supplementari.
La revisione permetterà anche di rimborsare le prestazioni dei farmacisti a sostegno della corretta assunzione e utilizzazione dei medicamenti, nonché determinate attività preventive senza prescrizione medica. Dal 1° gennaio saranno inoltre rimborsate alcune vaccinazioni inoculate dai farmacisti, come quella antinfluenzale, per gli assicurati dai 16 anni.
Altra novità: l'introduzione della fatturazione elettronica anche nell'assicurazione invalidità (AI), in linea con quanto già previsto per l'assicurazione malattie. Le disposizioni di attuazione di altre misure di contenimento dei costi sono ancora in elaborazione.