Ottimismo in crescita: gli analisti svizzeri vedono rosa sul futuro economico
L'indice sulle prospettive economiche UBS-CFA torna positivo dopo la frenata di ottobre.
ZURIGO - Gli analisti finanziari sono nettamente più ottimisti riguardo all'evoluzione congiunturale elvetica: è l'indicazione che deriva dall'indice sulle prospettive economiche calcolato da UBS e da CFA Society Switzerland sulla base di un sondaggio fra gli esperti.
L'indicatore principale - emerge dalle informazioni diffuse oggi - si è attestato in novembre a +2,3 punti, in progressione di 17,6 punti rispetto a ottobre. L'indice torna quindi in zona positiva e sale sui livelli di settembre.
Andando nei dettagli, il 20,5% degli interpellati pronostica un miglioramento della situazione congiunturale nei prossimi sei mesi, il 18,2% scommette su un peggioramento, mentre il 61,4% è convinto che non vi saranno cambiamenti (valori che determinano poi l'indice complessivo: 20,5 meno 18,2 = +2,3). Rispetto a ottobre sono diminuiti i pessimisti (-14,0 punti), mentre sono progrediti gli ottimisti (+3,6) e coloro che puntano sullo status quo (+10,6 punti).
Sempre importanti sono i segnali riguardo al rincaro: l'inflazione in Svizzera è vista in aumento dal 38,6% del campione, mentre il 27,3% si aspetta un calo e il 34,1% stabilità. I tassi d'interesse sono attesi in aumento nel corto termine (64,3%). Concretamente la probabilità che la Banca nazionale svizzera (BNS) mantenga il suo tasso guida allo 0,0% in dicembre viene indicata al 62%, ma scende al 44% in marzo e al 33% nel secondo trimestre 2027. L'incertezza sull'entità dell'incremento dei tassi d'interesse rimane peraltro elevata, fanno notare gli specialisti di UBS.
Il 64,3% degli interrogati (+11,8 punti rispetto a ottobre) prevede inoltre un incremento dell'indice di borsa elvetico SMI nei prossimi sei mesi, il 26,2% punta su valori stabili e il 9,5% su una contrazione. Sul fronte valutario, il 55,8% si aspetta un rafforzamento del franco rispetto all'euro, il 14,0% un indebolimento e il 30,2% ritiene che non vi saranno cambiamenti del corso; nei confronti del dollaro le rispettive quote sono quasi identiche, cioè del 53,5%, 16,3% e 30,2%. Riguardo alla disoccupazione il 42,9% vede una crescita dei senza lavoro, il 54,8% una stagnazione e il 2,4% un calo.
Al sondaggio, effettuato fra il 12 e il 18 novembre, hanno partecipato 44 analisti della comunità finanziaria elvetica. L'inchiesta in questione viene realizzata dal gennaio 2017: fino all'agosto 2023 partner di CFA - un'associazione di professionisti dell'investimento che ha radici americane - era Credit Suisse, ora è UBS, banca che ha rilevato il concorrente.