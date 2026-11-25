Andando nei dettagli, il 20,5% degli interpellati pronostica un miglioramento della situazione congiunturale nei prossimi sei mesi, il 18,2% scommette su un peggioramento, mentre il 61,4% è convinto che non vi saranno cambiamenti (valori che determinano poi l'indice complessivo: 20,5 meno 18,2 = +2,3). Rispetto a ottobre sono diminuiti i pessimisti (-14,0 punti), mentre sono progrediti gli ottimisti (+3,6) e coloro che puntano sullo status quo (+10,6 punti).

Sempre importanti sono i segnali riguardo al rincaro: l'inflazione in Svizzera è vista in aumento dal 38,6% del campione, mentre il 27,3% si aspetta un calo e il 34,1% stabilità. I tassi d'interesse sono attesi in aumento nel corto termine (64,3%). Concretamente la probabilità che la Banca nazionale svizzera (BNS) mantenga il suo tasso guida allo 0,0% in dicembre viene indicata al 62%, ma scende al 44% in marzo e al 33% nel secondo trimestre 2027. L'incertezza sull'entità dell'incremento dei tassi d'interesse rimane peraltro elevata, fanno notare gli specialisti di UBS.