Si costruiscono sempre meno case unifamiliari. In Ticino molte vanno ai villeggianti
Uno studio della ZKB evidenzia come il costo dei terreni favorisca l'edificazione di edifici plurifamiliari. Vallese in controtendenza
ZURIGO - In Svizzera si costruiscono sempre meno case unifamiliari. Il fenomeno interessa tutti i cantoni, dove il ritmo delle nuove costruzioni è nettamente diminuito rispetto a vent'anni fa. A evidenziarlo è uno studio immobiliare della Zürcher Kantonalbank (ZKB), pubblicato martedì, secondo cui le abitazioni esistenti vengono inoltre sempre più spesso demolite per lasciare spazio a edifici plurifamiliari. I numeri confermano la tendenza: tra il 2006 e il 2010 il patrimonio nazionale era aumentato di circa 53'000 case unifamiliari, mentre negli ultimi cinque anni la crescita si è fermata a circa 18'000 unità. Nei cantoni di Zugo e Nidvaldo, addirittura, le demolizioni hanno superato le nuove costruzioni.
I prezzi dei terreni come freno
Il rallentamento è particolarmente evidente nel canton Zurigo. Tra il 2006 e il 2010 il numero di case unifamiliari era cresciuto di circa 5'000 unità, mentre negli ultimi cinque anni l'incremento è stato di appena 170 abitazioni. Persino il canton Ginevra, decisamente più piccolo, registra ormai una crescita superiore. Nel 2025 Zurigo ha inoltre segnato, per la prima volta, una diminuzione significativa del patrimonio di case unifamiliari. «Molto fa pensare che questa tendenza continuerà», osserva la ZKB. A Zugo e Nidvaldo, invece, il numero di queste abitazioni è in calo già da tempo.
Alla base del fenomeno ci sono soprattutto gli elevati prezzi dei terreni, che rendono economicamente più interessante costruire edifici con più appartamenti anziché singole abitazioni. «Più il terreno edificabile diventa scarso e costoso, più spesso sorgono più appartamenti dove prima c'era una casa unifamiliare», spiega Ursina Kubli, responsabile della ricerca immobiliare della Zürcher Kantonalbank. Per molte famiglie, aggiunge, l'appartamento di proprietà rappresenterà probabilmente in futuro la soluzione più realistica per acquistare un'abitazione.
Vallese in testa
Non tutti i cantoni, tuttavia, registrano la stessa intensità del rallentamento. Il Vallese ha superato Argovia nella crescita del patrimonio di case unifamiliari, conquistando il primo posto a livello nazionale. Un risultato favorito dalle ampie riserve di terreni edificabili, le maggiori della Svizzera. Una crescita relativamente sostenuta si osserva anche nei cantoni di Berna, Friburgo, Vaud e Turgovia, che dispongono a loro volta di importanti riserve di zone edificabili residenziali.
La difficoltà di trovare una casa unifamiliare si riflette anche negli spostamenti della popolazione. Tra il 2021 e il 2024, quasi tre famiglie zurighesi su dieci che si sono trasferite in una casa unifamiliare hanno scelto di stabilirsi in un altro cantone. La destinazione più frequente è stata Argovia, seguita da Turgovia (14%), San Gallo (12%) e Sciaffusa (7%).
La situazione in Ticino
In Ticino si continuano a costruire relativamente molte case unifamiliari, ma buona parte di quel patrimonio non è a disposizione di chi vive qui tutto l'anno. L'analisi ZKB colloca il cantone - insieme a Vallese e Grigioni - tra i cantoni turistici in cui l'attività edilizia legata alle case unifamiliari resta sostenuta rispetto alle regioni più urbanizzate.
Il dato centrale riguarda però la destinazione di quegli immobili: in Ticino, Vallese e Grigioni oltre il 40% del patrimonio di case unifamiliari è costituito da seconde case. Una quota consistente di abitazioni, dunque, non è disponibile per la popolazione residente permanente.
Proprio per questa ragione, nella sua analisi sulla disponibilità abitativa la ZKB ha escluso le seconde case dal conteggio. La distinzione è determinante: il numero complessivo di case unifamiliari non coincide con l'offerta effettivamente accessibile alle famiglie che risiedono nel cantone.
La pressione sui prezzi si attenua
Nel complesso, il mercato immobiliare svizzero mostra segnali di saturazione, accompagnati da un rallentamento della crescita dei prezzi. Secondo le previsioni della ZKB, nel 2027 le abitazioni di proprietà dovrebbero rincarare del 2,5% a livello nazionale, un aumento più contenuto rispetto agli anni precedenti. Nel canton Zurigo, invece, la crescita dei prezzi dovrebbe limitarsi al 2%.