ZURIGO - In Svizzera si costruiscono sempre meno case unifamiliari. Il fenomeno interessa tutti i cantoni, dove il ritmo delle nuove costruzioni è nettamente diminuito rispetto a vent'anni fa. A evidenziarlo è uno studio immobiliare della Zürcher Kantonalbank (ZKB), pubblicato martedì, secondo cui le abitazioni esistenti vengono inoltre sempre più spesso demolite per lasciare spazio a edifici plurifamiliari. I numeri confermano la tendenza: tra il 2006 e il 2010 il patrimonio nazionale era aumentato di circa 53'000 case unifamiliari, mentre negli ultimi cinque anni la crescita si è fermata a circa 18'000 unità. Nei cantoni di Zugo e Nidvaldo, addirittura, le demolizioni hanno superato le nuove costruzioni.