Carburanti in calo, anche il Ticino sorride
Le variazioni regionali e i fattori internazionali influenzano le tariffe dei carburanti in Svizzera.
BERNA - Continuano a calare i prezzi dei carburanti in Svizzera. Oggi un litro di benzina senza piombo 95 costava in media 1,83 franchi a livello nazionale. Si tratta di 6 centesimi in meno rispetto a poco meno di una settimana fa, secondo gli ultimi dati pubblicati dal TCS.
Anche la benzina senza piombo 98 è diventata meno cara, con una riduzione di 6 centesimi, attestandosi a una media di 1,94 franchi al litro. Da parte sua, il diesel è sceso di 6 centesimi, raggiungendo il prezzo di 2,23 franchi al litro.
Il prezzo più basso in Ticino registrato a...
Questi dati nascondono tuttavia importanti differenze a livello regionale: secondo il portale dei prezzi del TCS, a Giffers, nel canton Friburgo, la benzina senza piombo 95 costava oggi 1,57 franchi al litro. In Ticino, il prezzo più basso è stato registrato a Magliaso, con 1,73 franchi al litro.
La causa dalla diminuzione dei prezzi è da ricercare nella situazione sui mercati internazionali del petrolio greggio che si è recentemente distesa. Oggi un barile di Brent, il petrolio del Mare del Nord, veniva quotato poco più di 90 dollari. Alla fine di ottobre, invece, il suo prezzo si aggirava ancora attorno ai 115 dollari.
Al calo dei prezzi dei carburanti potrebbe contribuire anche la ripresa del livello delle acque del Reno. Dopo mesi caratterizzati da livelli idrometrici particolarmente bassi, le continue precipitazioni stanno facendo risalire sensibilmente il livello del fiume. Le chiatte petrolifere possono così essere caricate maggiormente rispetto agli scorsi mesi.