Elezioni selvagge e candidati ribelli: storia di ribaltoni e colpi di scena a Berna
Dal 1919 oltre una decina di consiglieri federali sono stati eletti nonostante il loro nome non fosse sul "ticket" ufficiale
Dal 1919 oltre una decina di consiglieri federali sono stati eletti nonostante il loro nome non fosse sul "ticket" ufficiale
SVIZZERA - Venerdì l'UDC ha annunciato il suo ticket per la successione del consigliere federale Guy Parmelin. Due nomi: quello del presidente del gruppo parlamentare e consigliere nazionale Thomas Aeschi e quello del consigliere nazionale Michael Graber. Due cosiddetti "falchi", che non suscitano necessariamente entusiasmo tra gli altri partiti.
Il PLR critica la mancanza di equilibrio tra le regioni linguistiche, i Verdi lanciano in corsa la candidata di disturbo Delphine Klopfenstein Broggini e i Verdi liberali, dopo aver ascoltato i due candidati ufficiali, potrebbero invitare anche quella proposta dal partito ecologista. Ma quanti politici sono stati eletti in Consiglio federale con un'elezione, cosiddetta, selvaggia? 20 Minuten ha curiosato negli archivi dei Servizi del Parlamento e nel Dizionario storico della Svizzera.
2007: Widmer-Schlumpf, la più nota
Quasi 20 anni fa, Eveline Widmer-Schlumpf fu eletta tramite una cosiddetta elezione selvaggia. Alla rielezione del suo "compagno di partito" e decano dell'UDC Christoph Blocher, l'Assemblea federale elesse invece la consigliera di Stato grigionese. Questo portò a uno scandalo a Berna. L'UDC nazionale chiese alla sezione grigionese di espellere Widmer-Schlumpf dal partito. Widmer-Schlumpf si rifiutò. In seguito, la sezione grigionese dell'UDC dei Grigioni fondò il PBD, il Partito Borghese Democratico.
Come reazione, l'UDC inasprì le sue regole. Da allora tutte le candidate e i candidati dell'UDC al Consiglio federale devono firmare una clausola in cui assicurano di rifiutare un'elezione selvaggia e di accettare, in caso di mancato rispetto di questa regola, l'espulsione dal partito.
2000: Il consigliere agli Stati non nominato che si impone
Sette anni prima di Widmer-Schlumpf, nel 2000, a essere eletto in Consiglio federale fu Samuel Schmid. L'ex consigliere nazionale e agli Stati UDC fu eletto al posto della consigliera di Stato zurighese Rita Fuhrer e del consigliere di Stato turgoviese Roland Eberle. Dopo la mancata rielezione di Christoph Blocher e l'espulsione di Eveline Widmer-Schlumpf, Schmid aderì al PBD. A causa di questi eventi, l'UDC rimase per due anni senza seggio nel governo federale.
1993: La rinuncia dopo l'elezione selvaggia
Dopo le dimissioni del consigliere federale René Felber, il PS nominò la consigliera nazionale Christiane Brunner come candidata ufficiale. All'epoca il Consiglio federale era composto solo da uomini. Al secondo turno fu però eletto il consigliere nazionale Francis Matthey.
La mancata elezione di Brunner scatenò una manifestazione in Piazza federale. Alcuni giorni dopo l'elezione, Matthey annunciò la rinuncia alla carica. L'Assemblea federale dovette quindi votare nuovamente. Il PS presentò un ticket a due, composto da Christiane Brunner e dall'ex municipale di Berna Ruth Dreifuss. Vinse Dreifuss, che entrò in Consiglio federale.
1983: La prima candidata al Consiglio federale
Nel 1983 il PS presentò la prima donna candidata al Consiglio federale. La consigliera nazionale Lilian Uchtenhagen avrebbe dovuto succedere al defunto Willi Ritschard. I partiti borghesi si opposero alla sua elezione e optarono invece per il consigliere nazionale Otto Stich. Dopo alcune riflessioni, egli decise di accettare l'elezione. Ne seguirono discussioni all'interno del partito.
1973: Ben tre elezioni selvagge
Nel 1973 furono addirittura tre gli eletti in Consiglio federale attraverso un'elezione selvaggia. Il PS propose per il suo seggio il presidente del partito e consigliere di Stato argoviese Arthur Schmid. Fu però eletto già al primo turno il consigliere di Stato solettese Willi Ritschard.
Lo stesso accadde all'allora PPD (oggi il Centro). Il candidato ufficiale, il consigliere nazionale Enrico Franzoni, perse l'elezione contro il consigliere agli Stati di Zugo Hans Hürlimann. E anche nel PLR non fu eletto il candidato ufficiale. Era stato nominato il consigliere nazionale Henri Schmitt, fu invece eletto il consigliere nazionale Georges-André Chevallaz.
1962, 1959, 1940 e 1929: Elezioni selvagge "vintage"
Il PPD nominò per l'elezione del 1962 il consigliere nazionale Ettore Tenchio, ma fu eletto il consigliere nazionale Roger Bonvin. Nel 1959 il consigliere agli Stati Hans-Peter Tschudi fu eletto selvaggiamente in governo federale. All'epoca il PS aveva nominato il suo presidente di partito e consigliere nazionale Walther Bringolf. Ma l'Assemblea federale elesse il non nominato Tschudi per il PS in Consiglio federale.
Karl Kobelt fu eletto in Consiglio federale nel 1940. Il sangallese era consigliere nazionale solo da un anno. Il PLR voleva con il consigliere nazionale vallesano Camille Crittin un secondo rappresentante della Svizzera romanda in Consiglio federale. L'Assemblea federale non seguì questo desiderio ed elesse selvaggiamente lo sangallese Kobelt.
Per l'elezione del Consiglio federale del 1929 fu nominato come candidato dal PLR Oskar Wettstein. Il PS si presentò con Emil Klöti. Vinse però il non nominato Albert Meyer (PLR). Dopo un giorno di riflessione accettò l'elezione e divenne consigliere federale.
1919: La prima elezione selvaggia
La prima elezione selvaggia avvenne in realtà già oltre un secolo fa. Nel 1919 il consigliere nazionale del PLR Ernest-L. Chuard fu eletto al posto del candidato ufficiale, il consigliere nazionale Paul Maillefer. Chuard non era nominato e aveva già dichiarato in precedenza di non essere disponibile per la carica di consigliere federale. Si votò per cinque turni, alla fine prevalse Chuard – che alla fine accettò l'elezione.
Se quest'anno, dopo quasi 20 anni, ci sarà di nuovo un'elezione selvaggia, lo si vedrà il 9 dicembre, quando verrà scelto il successore del consigliere federale Guy Parmelin.