2000: Il consigliere agli Stati non nominato che si impone

Sette anni prima di Widmer-Schlumpf, nel 2000, a essere eletto in Consiglio federale fu Samuel Schmid. L'ex consigliere nazionale e agli Stati UDC fu eletto al posto della consigliera di Stato zurighese Rita Fuhrer e del consigliere di Stato turgoviese Roland Eberle. Dopo la mancata rielezione di Christoph Blocher e l'espulsione di Eveline Widmer-Schlumpf, Schmid aderì al PBD. A causa di questi eventi, l'UDC rimase per due anni senza seggio nel governo federale.