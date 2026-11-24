Come è stato realizzato lo studio

Il budget considera il volo di andata e ritorno da Zurigo per un adulto in classe economica, con al massimo uno scalo, più sette giorni sul posto. I prezzi dei voli sono stati rilevati su lastminute.com il 28 ottobre 2026 per tre coppie di date - dal 19 al 26, dal 20 al 27 e dal 21 al 28 dicembre - per un totale di 396 ricerche, tenendo il valore intermedio. Per l'alloggio è stato preso il quarto hotel a tre stelle più economico tra quelli proposti nella città di arrivo, mentre pasti e trasporti si basano sui prezzi Numbeo di metà 2026 nella capitale, convertiti in franchi al cambio BCE del 27 ottobre 2026.

Non tutti i Paesi entrano in graduatoria: restano fuori quelli non raggiungibili da Zurigo con un solo scalo, quelli con un punteggio di sicurezza HelloSafe inferiore a 30 su 100 e quelli per cui il DFAE sconsiglia i viaggi nell'intero territorio o nella città di rilevazione, come Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, Libano e Nigeria. Il Messico è incluso perché il DFAE non sconsiglia Cancún, città di rilevazione dei prezzi, mentre il Venezuela compare in quanto meta molto cercata nonostante il punteggio e il parere del Dipartimento.