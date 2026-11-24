In vacanza a Natale, senza spendere troppo? Devi guardare a est
La Bosnia ed Erzegovina è la meta più economica da Zurigo: 828 franchi a settimana. Se volete andare al caldo, dovete aggiungere circa 300 franchi
La Bosnia ed Erzegovina è la meta più economica da Zurigo: 828 franchi a settimana. Se volete andare al caldo, dovete aggiungere circa 300 franchi
ZURIGO - Una settimana di vacanza a Natale costa meno in Bosnia ed Erzegovina che in qualsiasi altra destinazione raggiungibile dall'aeroporto di Zurigo: 828 franchi a persona, volo di andata e ritorno incluso. Lo indica lo studio di HelloSafe pubblicato il 23 novembre, che ha messo in classifica 106 Paesi confrontando il prezzo del biglietto aereo e il costo di sette giorni sul posto.
Alle spalle di Sarajevo e dintorni si piazzano la Macedonia del Nord (842 franchi) e la Georgia (856 franchi), seguite da Albania (858), Algeria (861), Egitto (889), Kosovo (894), Romania (898), Turchia (899) e Serbia (917). In tutto sono tredici i Paesi che restano sotto i mille franchi a settimana, mentre 34 superano quota 2000.
Nel caso della Bosnia ed Erzegovina il budget si divide tra 270 franchi di volo e 558 franchi in loco, comprensivi di hotel a tre stelle a 38 franchi a notte, pasti e trasporti. In cambio bisogna accettare il clima: a dicembre a Sarajevo si registrano in media 3 gradi di giorno e 89 millimetri di pioggia. Le altre due destinazioni di testa non offrono molto di più, con 4 gradi a Skopje e 7 a Tbilisi.
Per il caldo servono almeno 1164 franchi
Chi vuole passare le feste al sole deve mettere in conto una spesa maggiore. Tra i 38 Paesi della classifica in cui a dicembre si superano i 25 gradi, il più economico è l'Oman con 1164 franchi, davanti a Malesia (1435) e Sri Lanka (1495), poi Kenya (1505) e Thailandia (1537). «Per avere 25 gradi a Natale, la scelta più economica è l'Oman, a 1164 franchi la settimana, volo incluso», osserva Antoine Fruchard, esperto di assicurazioni viaggio e autore dello studio di HelloSafe.
Allargando il criterio ai 48 Paesi con almeno 22 gradi di massima media, nella parte alta della graduatoria compaiono anche Qatar (1461 franchi, 24 gradi), India (1516) ed Etiopia (1568). Il sole però non è garantito ovunque: dicembre coincide con la stagione delle piogge in Sri Lanka (175 millimetri nel mese), Malesia (263), Indonesia (272) e Filippine (393). Restano invece asciutti Qatar (9 millimetri), India (8) e Oman (10).
Il biglietto aereo pesa su metà del budget
Il dato che pesa di più sulla scelta è il costo del volo: in media rappresenta il 49% del budget settimanale. «A Natale, il biglietto aereo pesa in media per il 49% del budget della settimana», sottolinea Fruchard. L'esempio più evidente è il Nepal, dove la settimana sul posto costa appena 285 franchi - il valore più basso della classifica - ma il volo da 1205 franchi fa scivolare il Paese al 43° posto, con un totale di 1490 franchi. All'opposto, il collegamento aereo più economico è quello per l'Italia, a 149 franchi, che porta la Penisola al 21° posto con 1092 franchi complessivi.
Le differenze tra continenti sono marcate: l'Europa ha la media più bassa (1320 franchi), seguita da Asia (1721), Africa (1869), Americhe (2815) e Oceania (5307). Le destinazioni più economiche di ciascuna area sono la Bosnia ed Erzegovina in Europa, la Georgia in Asia, l'Algeria in Africa (861 franchi) e il Messico nelle Americhe (1660 franchi). In fondo alla classifica generale si trovano Stati Uniti (3028), Nuova Zelanda (3145) e Trinidad e Tobago (3488).
Come è stato realizzato lo studio
Il budget considera il volo di andata e ritorno da Zurigo per un adulto in classe economica, con al massimo uno scalo, più sette giorni sul posto. I prezzi dei voli sono stati rilevati su lastminute.com il 28 ottobre 2026 per tre coppie di date - dal 19 al 26, dal 20 al 27 e dal 21 al 28 dicembre - per un totale di 396 ricerche, tenendo il valore intermedio. Per l'alloggio è stato preso il quarto hotel a tre stelle più economico tra quelli proposti nella città di arrivo, mentre pasti e trasporti si basano sui prezzi Numbeo di metà 2026 nella capitale, convertiti in franchi al cambio BCE del 27 ottobre 2026.
Non tutti i Paesi entrano in graduatoria: restano fuori quelli non raggiungibili da Zurigo con un solo scalo, quelli con un punteggio di sicurezza HelloSafe inferiore a 30 su 100 e quelli per cui il DFAE sconsiglia i viaggi nell'intero territorio o nella città di rilevazione, come Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, Libano e Nigeria. Il Messico è incluso perché il DFAE non sconsiglia Cancún, città di rilevazione dei prezzi, mentre il Venezuela compare in quanto meta molto cercata nonostante il punteggio e il parere del Dipartimento.
Gli autori ricordano anche i limiti dell'esercizio: i prezzi di voli e hotel cambiano ogni giorno e quelli utilizzati risalgono a fine ottobre, quasi due mesi prima della partenza. Il calcolo è inoltre pensato per chi viaggia da solo - in due la camera si divide e il budget a persona scende - e non comprende visti, attività, assicurazione viaggio né eventuali cure mediche all'estero, che possono costare più dell'intera settimana. Infine, la classifica vale solo per le partenze da Zurigo: da Ginevra o Basilea i risultati possono cambiare.