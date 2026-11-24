L'incremento sarebbe dovuto a ulteriori sequestri, all'adozione delle sanzioni dell'UE e all'aumento di valore, ad esempio, delle riserve auree, si legge nella notizia di Bloomberg con riferimento alle dichiarazioni di Daniel Aeby, a capo del dipartimento delle sanzioni presso la SECO che oggi è intervenuto a una conferenza a Ginevra.

Come si evince dal sito web della SECO, degli 8,5 miliardi di franchi, attualmente 1,65 miliardi di franchi di beni sono congelati in via super provvisoria. Questi beni vengono bloccati a titolo precauzionale e provvisorio, prima che sia stata effettuata una verifica giuridica definitiva o sia stata presa una decisione definitiva. Non sono quindi ancora considerati definitivamente confiscati.