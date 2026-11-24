Beni russi congelati: superata quota 8,5 miliardi
Bloccati anche immobili, auto di lusso e opere d’arte legati a sanzionati russi in Svizzera.
BERNA - Stando agli ultimi dati della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), i beni russi congelati in Svizzera sono aumentati rispetto a qualche mese fa. Al 1° luglio, nella Confederazione erano stati bloccati 8,5 miliardi di franchi, a fonte dei 7,45 alla fine di marzo 2025.
Inoltre, indica la SECO sul proprio sito web, come riferito per primo da Bloomberg, la Svizzera ha bloccato 14 immobili, nonché veicoli sportivi e di lusso, aerei, opere d'arte, mobili e strumenti appartenenti a persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette a sanzioni e legate alla Russia.
L'incremento sarebbe dovuto a ulteriori sequestri, all'adozione delle sanzioni dell'UE e all'aumento di valore, ad esempio, delle riserve auree, si legge nella notizia di Bloomberg con riferimento alle dichiarazioni di Daniel Aeby, a capo del dipartimento delle sanzioni presso la SECO che oggi è intervenuto a una conferenza a Ginevra.
Come si evince dal sito web della SECO, degli 8,5 miliardi di franchi, attualmente 1,65 miliardi di franchi di beni sono congelati in via super provvisoria. Questi beni vengono bloccati a titolo precauzionale e provvisorio, prima che sia stata effettuata una verifica giuridica definitiva o sia stata presa una decisione definitiva. Non sono quindi ancora considerati definitivamente confiscati.