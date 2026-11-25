L'espulsione del diplomatico è una risposta alle sanzioni adottate dalla Svizzera contro il campo internazionale per bambini di Songdowon, vicino alla città costiera di Wonsan, un «atto ostile», sempre secondo l'agenzia nordcoreana.

Questo campo è accusato di contribuire all'indottrinamento dei bambini ucraini da parte della Russia ed è oggetto di sanzioni anche da parte dell'Unione europea e del Regno Unito. Al campo sono stati congelati i beni all'estero e ai suoi dirigenti è stato vietato di recarsi in Svizzera.