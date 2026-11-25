La Corea del Nord ha espulso il capo dell'ufficio diplomatico svizzero
Riaperto da Ignazio Cassis durante la visita, è finito nel mirino della famiglia Kim a causa delle ultime sanzioni varate dall'Occidente
PYONGYANG - Il ministero degli esteri nordcoreano ha ordinato al capo dell'ufficio diplomatico svizzero di lasciare il Paese, secondo quanto riportato oggi da un organo di stampa statale.
«Il ministero degli affari esteri della Repubblica popolare democratica di Corea ha dichiarato persona non grata il capo dell'ufficio diplomatico svizzero nella RPDC e lo ha esortato a lasciare il Paese entro 48 ore», ha scritto l'agenzia ufficiale nordcoreana Kcna.
Pak Hyon-su, direttore generale della sezione Europa del ministero degli affari esteri nordcoreano, «ha convocato Sylvain Astier, capo dell'ufficio diplomatico svizzero, e gli ha consegnato un memorandum in cui si chiedeva la chiusura dell'ufficio», si legge ancora nel comunicato dell'agenzia Kcna.
L'espulsione del diplomatico è una risposta alle sanzioni adottate dalla Svizzera contro il campo internazionale per bambini di Songdowon, vicino alla città costiera di Wonsan, un «atto ostile», sempre secondo l'agenzia nordcoreana.
Questo campo è accusato di contribuire all'indottrinamento dei bambini ucraini da parte della Russia ed è oggetto di sanzioni anche da parte dell'Unione europea e del Regno Unito. Al campo sono stati congelati i beni all'estero e ai suoi dirigenti è stato vietato di recarsi in Svizzera.
Martedì, Kim Yo-jong, l'influente sorella del leader Kim Jong-un, aveva minacciato di chiudere l'ufficio diplomatico svizzero a causa di queste sanzioni. Lo stesso giorno, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) aveva precisato che «né l'ambasciata svizzera a Pechino né l'ufficio diplomatico a Pyongyang erano stati contattati ufficialmente in merito».
L'ufficio diplomatico svizzero a Pyongyang è operativo da ottobre ed è stato inaugurato dallo stesso Ignazio Cassis, durante il suo recente viaggio nelle due Coree. Lo stesso consigliere federale ticinese aveva parlato di «colloqui fruttuosi» con la Repubblica popolare democratica.
Fa capo all'ambasciata svizzera a Pechino. In precedenza, la Confederazione disponeva di un «ufficio di cooperazione» in Corea del Nord, ma questo era stato chiuso nel 2020, durante la pandemia di Covid.