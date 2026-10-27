Cassis incontrerà Kim Jong-Un? «Corea del Nord? Giusto andarci»

Cassis avrà inoltre «colloqui politici» con le autorità di entrambe le Coree. Interpellato da 20 Minuten, il DFAE non ha voluto precisare se e quando il capo del Dipartimento incontrerà anche il leader nordcoreano Kim Jong-un, che ha frequentato le scuole nella regione di Berna.

La visita di Cassis in Corea del Nord fa discutere a Palazzo federale. Il consigliere nazionale del Centro Gerhard Pfister ricorda di aver già espresso scetticismo sull'apertura di un ufficio diplomatico nel Paese, visti «gli attuali problemi sul budget» del DFAE.