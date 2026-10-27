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«Rafforzare Frontex» e ampliare i poteri sui rimpatri

Il nuovo piano prevede più agenti, maggiori fondi e il coinvolgimento nei centri di rimpatrio, mentre la Svizzera sarà chiamata a recepire le modifiche per restare parte di Schengen.
«Rafforzare Frontex» e ampliare i poteri sui rimpatri
IMAGO / Anadolu Agency
Fonte Ats Afp
di Redazione
«Rafforzare Frontex» e ampliare i poteri sui rimpatri
Il nuovo piano prevede più agenti, maggiori fondi e il coinvolgimento nei centri di rimpatrio, mentre la Svizzera sarà chiamata a recepire le modifiche per restare parte di Schengen.

BRÜSSEL - Aumentare il numero di agenti, ampliare i poteri in materia di rimpatrio dei migranti: oggi Bruxelles ha proposto un'ampia riforma di Frontex, l'agenzia europea incaricata della sorveglianza delle frontiere. Anche la Svizzera, in quanto Stato Schengen, è interessata da questo progetto.

Tale riforma si inserisce in un netto inasprimento delle politiche migratorie attuato dall'UE negli ultimi anni. «Spetta all'Europa decidere chi entra nell'Unione e in quali circostanze. È per questo motivo che proponiamo di rafforzare Frontex», ha affermato la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, in un comunicato.

Istituita nel 2004, questa agenzia è stata concepita per aiutare i Paesi dell'Unione europea e dello spazio Schengen (come la Svizzera) a proteggere le loro frontiere esterne. Le sue competenze sono state fortemente estese una prima volta, dopo la crisi migratoria del 2015, con una riforma che prevedeva un aumento del personale a 10'000 guardie di confine e guardie costiere entro il 2027.

La riforma proposta oggi mira ad ampliare ulteriormente le sue prerogative. L'UE auspica ora che questa agenzia europea raggiunga, entro i prossimi quindici anni, le 30'000 guardie di confine, di cui una riserva di 17'000 agenti saranno a disposizione degli Stati membri.

Inoltre, Bruxelles apre in particolare la strada al coinvolgimento di Frontex nei futuri centri per migranti espulsi dall'Europa, che dovrebbero vedere la luce nei prossimi mesi. Questi «hub di rimpatrio» sono stati ideati in collaborazione con la Commissione UE, un anno e mezzo fa, al fine di aumentare in modo significativo il numero di rimpatri fuori dal territorio europeo di migranti in situazione irregolare. Il primo di questi centri dovrebbe aprire nei prossimi mesi in Ruanda, secondo quanto riferito da fonti concordanti all’AFP.

Raddoppiare il budget
Frontex deve inoltre disporre di maggiori risorse. La Commissione europea intende raddoppiare il bilancio. Attualmente, l'agenzia dispone di 5,9 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. Per il periodo 2028-2034, dovrebbe poter contare su 11,9 miliardi. Questi fondi supplementari sono oggetto di controversia all'interno dell'UE.

In qualità di Stato associato allo spazio Schengen, la Svizzera fa parte di Frontex e contribuisce finanziariamente all'agenzia. Attualmente, la partecipazione della Svizzera costa circa 46 milioni di franchi all'anno, secondo quanto indicato dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Il progetto di riforma dovrà ora essere sottoposto al Parlamento europeo. In caso di approvazione, la Svizzera dovrà poi recepire le modifiche per poter rimanere associata a Schengen.

Berna aveva già recepito, alcuni anni fa, una revisione del regolamento Frontex. All'epoca, al termine del dibattito parlamentare, era stato lanciato un referendum e gli elettori avevano approvato le modifiche a larga maggioranza nel maggio 2022.

La riforma è ben lungi dal mettere tutti d'accordo. «Di fronte alle tragedie umane che si moltiplicano, la risposta è sempre la stessa: sempre più repressione, sempre più disumanizzazione delle persone in esilio, sempre più imitazione dei discorsi dell'estrema destra», ha deplorato l'eurodeputata ecologista Mélissa Camara.

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