«Rafforzare Frontex» e ampliare i poteri sui rimpatri

Istituita nel 2004, questa agenzia è stata concepita per aiutare i Paesi dell'Unione europea e dello spazio Schengen (come la Svizzera) a proteggere le loro frontiere esterne. Le sue competenze sono state fortemente estese una prima volta, dopo la crisi migratoria del 2015, con una riforma che prevedeva un aumento del personale a 10'000 guardie di confine e guardie costiere entro il 2027.

La riforma proposta oggi mira ad ampliare ulteriormente le sue prerogative. L'UE auspica ora che questa agenzia europea raggiunga, entro i prossimi quindici anni, le 30'000 guardie di confine, di cui una riserva di 17'000 agenti saranno a disposizione degli Stati membri.