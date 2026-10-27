Svizzeri scettici su raggiungimento dell'obiettivo "zero"
Nonostante il sostegno all'obiettivo zero emissioni entro il 2050, prevale il pessimismo sulla sua concreta realizzazione.
ZURIGO - La popolazione svizzera sostiene in maggioranza l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, ma nutre forti dubbi sulla sua realizzabilità. È quanto emerge da un'indagine commissionata dalla lobby degli importatori di combustibili liquidi e carburanti Avenergy Suisse.
Mentre il 60% degli intervistati dichiara di voler perseguire l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, solo il 12% ritiene che questo traguardo possa essere effettivamente raggiunto, stando al sondaggio pubblicato oggi da Avenergy Suisse.
Per lo studio, l'istituto Sotomo ha intervistato, tra il 3 e il 14 luglio scorsi, 1'726 persone provenienti dalla Svizzera tedesca e dalla Romandia.
Il monitoraggio ha inoltre evidenziato una preferenza per le soluzioni tecnologiche nella lotta ai cambiamenti climatici. Il 94% degli intervistati le considera la leva più importante, mentre l'azione individuale (78%) e le normative statali (57%) riscuotono meno consensi.
Approvvigionamento più importante dei prezzi
Stando al sondaggio, la transizione energetica gode di ampio sostegno; il 71% la ritiene importante. Tuttavia, una maggioranza del 56% teme una riduzione del tenore di vita. La metà degli intervistati si è detta disposta a pagare di più per l'energia proveniente da fonti rinnovabili.
Rispetto all'anno precedente, la disponibilità a pagare tra gli intervistati non però è aumentata, nonostante l'estate torrida e le tensioni sui mercati energetici. Anche il comportamento quotidiano è rimasto sostanzialmente invariato.
È invece aumentata la disponibilità a optare per alternative rinnovabili, come un'auto elettrica (44%) o una pompa di calore (55%), in occasione del prossimo acquisto.
In materia di politica energetica, la sicurezza dell'approvvigionamento viene indicata come priorità assoluta: l’83% la considera più importante dei prezzi bassi e due terzi più importante della neutralità climatica.