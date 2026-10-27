Svizzeri scettici su raggiungimento dell'obiettivo "zero"

Per lo studio, l'istituto Sotomo ha intervistato, tra il 3 e il 14 luglio scorsi, 1'726 persone provenienti dalla Svizzera tedesca e dalla Romandia.

Il monitoraggio ha inoltre evidenziato una preferenza per le soluzioni tecnologiche nella lotta ai cambiamenti climatici. Il 94% degli intervistati le considera la leva più importante, mentre l'azione individuale (78%) e le normative statali (57%) riscuotono meno consensi.