GRIGIONI
Coira, arrestato per spaccio: sequestrati oltre 700 grammi di cocaina
Il 44enne ha tentato di disfarsi di un sacchetto di droga durante un controllo d'identità. La polizia ha poi perquisito il suo alloggio.
Polizia Cantonale dei Grigioni
Fonte Ats
Coira, arrestato per spaccio: sequestrati oltre 700 grammi di cocaina
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Coira, arrestato per spaccio: sequestrati oltre 700 grammi di cocaina
Il 44enne ha tentato di disfarsi di un sacchetto di droga durante un controllo d'identità. La polizia ha poi perquisito il suo alloggio.
Coira, arrestato per spaccio: sequestrati oltre 700 grammi di cocaina
Il 44enne ha tentato di disfarsi di un sacchetto di droga durante un controllo d'identità. La polizia ha poi perquisito il suo alloggio.
COIRA - Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Coira con l'accusa di spaccio di droga. Durante un intervento avvenuto a metà ottobre, la Polizia cantonale dei Grigioni ha sequestrato oltre 700 grammi di cocaina.
Come comunicato oggi dalle forze dell'ordine grigionesi, il sospettato, un cittadino nigeriano, è stato fermato durante un controllo d'identità. In quell'occasione, il 44enne ha tentato di disfarsi di un sacchetto contenente cocaina.
Su richiesta della Procura pubblica dei Grigioni, il Giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi ha disposto la custodia cautelare in carcere per il presunto spacciatore.
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