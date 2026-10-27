Ai marroni, all’aglio, ai funghi porcini e al peperoncino. E con listeria
Richiamati quattro Minibrie Eberle venduti da Coop e Migros
BERNA - La presenza di listerie è stata riscontrata in quattro varietà di Minibrie prodotti da Eberle Spezialitäten AG e distribuiti da Coop e Migros Svizzera orientale. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda di non consumare questi formaggi, poiché non si può escludere un rischio per la salute.
La ditta ha provveduto a ritirare i prodotti dalla vendita e ha avviato il richiamo. I prodotti coinvolti sono:
- Minibrie Marroni, con data di scadenza 25 novembre 2026 e numero di lotto 146434, venduto da Coop;
- Minibrie Knoblauch (all’aglio), con data di scadenza 21 novembre 2026 e numero di lotto 146655, venduto da Migros Svizzera orientale;
- Minibrie Steinpilz (ai funghi porcini), con data di scadenza 21 novembre 2026 e numeri di lotto 146817 e 146662, venduto da Migros Svizzera orientale;
- Minibrie Chili (al peperoncino), con data di scadenza 21 novembre 2026 e numero di lotto 146656, venduto da Migros Svizzera orientale.
L’infezione da Listeria monocytogenes ha di solito un decorso lieve o può essere asintomatica nelle persone sane. Nei neonati, nei bambini piccoli, nelle persone anziane, nelle donne in gravidanza e in chi ha un sistema immunitario indebolito possono però insorgere sintomi gravi, talvolta anche letali.
Durante la gravidanza, la listeriosi può provocare aborto spontaneo oppure causare setticemia o meningite nei neonati.
L’USAV invita a non consumare i prodotti richiamati. A chi dovesse averli già consumati viene raccomandato di consultare un medico in caso di dubbi.