Ai marroni, all’aglio, ai funghi porcini e al peperoncino. E con listeria

BERNA - La presenza di listerie è stata riscontrata in quattro varietà di Minibrie prodotti da Eberle Spezialitäten AG e distribuiti da Coop e Migros Svizzera orientale. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda di non consumare questi formaggi, poiché non si può escludere un rischio per la salute.