Truffa milionaria alle FFS, chiesti sei anni e cinque mesi per l'ex dipendente

«Le FFS usate come un self-service»

Nonostante l'imputato abbia dichiarato di aver sempre lavorato molto volentieri per le Ferrovie federali, questo non gli avrebbe impedito, a partire dal 2007, di «abusarne come di un self-service». È l'immagine utilizzata dal procuratore federale durante la sua requisitoria. Per il Ministero pubblico della Confederazione, il 54enne avrebbe agito in maniera pianificata, con dolo diretto e piena consapevolezza delle proprie azioni. Avrebbe elaborato un vero e proprio piano criminoso, mettendolo in pratica con il sostegno di altre quattro persone.

Il movente sarebbe stato economico, nonostante l'imputato percepisse già «un salario considerevole». Nel 2010 guadagnava 118'000 franchi all'anno, una cifra salita progressivamente fino a sfiorare i 147'000 franchi nel 2023. Secondo il procuratore federale, nell'arco di circa 13 anni l'uomo si sarebbe personalmente arricchito per quasi 3,87 milioni di franchi.

Le fatture fittizie e il sistema di società

La carriera dell'imputato alle FFS era iniziata quando aveva appena 23 anni. Nel corso degli anni aveva assunto incarichi di crescente responsabilità, fino a diventare caposezione nel 2019, come emerge dall'atto d'accusa. Parallelamente, secondo gli inquirenti, dal settembre 2007 avrebbe cominciato a costruire il sistema che gli avrebbe permesso di sottrarre milioni all'azienda. Il primo passo sarebbe stato il coinvolgimento di un amico di lunga data, attraverso la cui società venivano emesse fatture fittizie indirizzate alle FFS. Successivamente, al sistema si sarebbero aggiunte altre due persone, ciascuna con proprie aziende. Alla fine del 2010, anche la sorella dell'imputato avrebbe fondato due società, poi integrate nella struttura.