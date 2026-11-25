Tra luglio e settembre, i ricavi del comparto sono aumentati del 5,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo i 7,10 miliardi di franchi. Lo ha comunicato oggi l'Associazione svizzera dei costruttori (SBV). Nel primo semestre era stata registrata una crescita del 3,1%, mentre il bilancio dei primi nove mesi evidenzia un incremento del 4%, a 18,27 miliardi di franchi.