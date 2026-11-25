Il mattone svizzero non si ferma: terzo trimestre da record per il settore
A trainare il comparto è soprattutto l'edilizia residenziale. Positive anche le prospettive per l'ultimo trimestre dell'anno.
ZURIGO - Il settore principale della costruzione in Svizzera ha mantenuto lo slancio dei primi sei mesi dell'anno, accelerando ulteriormente la crescita nel terzo trimestre. Positive anche le prospettive per gli ultimi mesi del 2026.
Tra luglio e settembre, i ricavi del comparto sono aumentati del 5,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo i 7,10 miliardi di franchi. Lo ha comunicato oggi l'Associazione svizzera dei costruttori (SBV). Nel primo semestre era stata registrata una crescita del 3,1%, mentre il bilancio dei primi nove mesi evidenzia un incremento del 4%, a 18,27 miliardi di franchi.
A distinguersi è stata soprattutto l'edilizia residenziale, che nel terzo trimestre ha registrato una crescita superiore al 7%. In ripresa anche il comparto del genio civile, che ha segnato un aumento del 5% dopo un secondo trimestre più debole.
Ancora su livelli elevati
Le prospettive restano favorevoli. L'indice delle costruzioni per il quarto trimestre indica infatti un'attività edilizia stabile su livelli elevati. A infondere fiducia è anche il portafoglio ordini, che raggiunge i 15,76 miliardi di franchi. Nel terzo trimestre le imprese di costruzione hanno acquisito nuove commesse per 6,05 miliardi, in aumento del 3,8%.
L'associazione esprime soddisfazione soprattutto per la crescita dell'edilizia residenziale, ma ricorda come persistano ostacoli strutturali alla realizzazione di nuove abitazioni. La SBV chiede in particolare procedure edilizie e autorizzative più semplici, rapide e prevedibili.