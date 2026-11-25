SVIZZERA
Più mezzi per il fotovoltaico
Da gennaio aumentano i contributi per gli impianti sotto i 100 kW
Depositphotos (anatoliy_gleb)
Fonte Ats
Più mezzi per il fotovoltaico
Da gennaio aumentano i contributi per gli impianti sotto i 100 kW
BERNA - A partire da gennaio, saranno messi a disposizione più mezzi per il solare. I contributi per gli impianti di potenza inferiori a 100 kW vengono aumentati di 40 franchi per kW di potenza, stando a una decisione odierna del Consiglio federale che modifica l'ordinanza sulla promozione dell'energia.
Anche il tasso per la rimunerazione unica elevata (RUE) per gli impianti senza consumo proprio e con una potenza inferiore a 150 kW viene aumentato, passando a 550 franchi per kW di potenza, indica un comunicato diffuso oggi dal Governo.
Altre modifiche di ordinanza che entreranno in vigore a inizio anno riguardano la biomassa, l'energia idroelettrica e la geotermia.
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