La birra analcolica traina il mercato svizzero
Le birrerie locali faticano mentre le importazioni crescono, complici le mutate abitudini di consumo.
ZURIGO - In Svizzera, nell'ultimo anno brassicolo, si è tornato a bere un po' più di birra. Il settore ha beneficiato dell'estate eccezionalmente calda. Tuttavia, ancora una volta, i principali motori della crescita sono state le birre analcoliche.
Complessivamente, nel corso dell'anno brassicolo 2025/26 (fino alla fine di settembre), il consumo di birra è aumentato dello 0,8%, raggiungendo circa 476 milioni di litri, come ha comunicato mercoledì l'Associazione svizzera dei birrai (SBV). L'anno precedente il mercato era invece diminuito dell'1,8%.
Del trend di crescita hanno beneficiato soprattutto i produttori esteri. Mentre le importazioni di birra sono aumentate del 4,4%, le vendite delle birrerie locali sono diminuite dello 0,3%.
L'estate più calda dall'inizio delle rilevazioni ha portato al settore, tra giugno e agosto, un aumento delle vendite del 5,4%. Tuttavia, secondo l'associazione, un primo trimestre debole e le mutate abitudini di consumo hanno impedito una crescita più marcata sull'intero anno.
La birra analcolica sempre più popolare
Le vendite di birra analcolica sono aumentate del 15%, raggiungendo quasi 41 milioni di litri, dopo essere già cresciute del 13% l'anno precedente. La quota di mercato è così salita dal 7,5 all'8,5%. Oltre tre quarti delle birre analcoliche vendute nel nostro Paese provengono da produzione locale. Le vendite di birra alcolica sono invece diminuite dello 0,4%.
Continua inoltre a diminuire l'importanza della ristorazione per le birrerie. Per la prima volta dagli anni del coronavirus, meno del 30% della birra è stato venduto tramite la ristorazione. Vent'anni fa, le vendite tramite il commercio al dettaglio e quelle tramite la ristorazione erano ancora in equilibrio.