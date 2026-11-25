Del trend di crescita hanno beneficiato soprattutto i produttori esteri. Mentre le importazioni di birra sono aumentate del 4,4%, le vendite delle birrerie locali sono diminuite dello 0,3%.

L'estate più calda dall'inizio delle rilevazioni ha portato al settore, tra giugno e agosto, un aumento delle vendite del 5,4%. Tuttavia, secondo l'associazione, un primo trimestre debole e le mutate abitudini di consumo hanno impedito una crescita più marcata sull'intero anno.