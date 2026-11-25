Infarto: il consigliere nazionale PLR deve essere rianimato per 8 minuti
Heinz Theiler è sopravvissuto per un soffio a un attacco cardiaco. Non c'erano segnali premonitori. A dicembre sarà di nuovo in Parlamento.
SVITTO - Il consigliere nazionale del PLR Heinz Theiler è sopravvissuto a un infarto seguito da un arresto cardiaco. Lo svittese, come racconta al "Boten der Urschweiz", ha dovuto essere rianimato per otto minuti.
È successo nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, dopo un sabato sera come tanti. «Poco dopo essermi addormentato mi sono sentito male, sono andato in bagno e sono rimasto lì per circa 45 minuti», racconta Theiler. Poi sono comparsi i dolori alle braccia e al torace. Una ricerca su Internet ha fatto emergere il sospetto di un infarto.
La compagna lo ha accompagnato all'ospedale di Svitto, mentre lui viaggiava sdraiato sul sedile posteriore dell'auto. Circa 15 minuti dopo l'arrivo al pronto soccorso, il suo cuore si è fermato.
«Poi è diventato tutto nero»
«Ricordo vagamente dei segnali acustici, poi è diventato tutto nero. Quando improvvisamente è tornata la luce, c'erano molti medici intorno a me». Theiler è consapevole di quanto abbia rischiato: «Se fossi rimasto ancora a casa, probabilmente l'arresto cardiaco sarebbe avvenuto lì».
All'ospedale Triemli di Zurigo gli è stato impiantato uno stent. A causare l'infarto è stato il distacco di una placca calcificata nelle coronarie. A complicare il quadro è sopraggiunta anche una polmonite. Non c'erano stati segnali premonitori e nella sua famiglia non sono noti casi di problemi cardiaci.
Dopo un periodo di riabilitazione a Davos, il 56enne è tornato in buona salute e parteciperà alla sessione invernale a partire dal 30 novembre. Riesce già a scherzare su un dettaglio: proprio quella notte si è passati all'ora solare. «Il personale dell'ospedale mi ha detto che è stata l'operazione più breve di tutti i tempi, è iniziata poco prima delle 3 e si è conclusa alle 2.45».