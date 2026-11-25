È successo nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, dopo un sabato sera come tanti. «Poco dopo essermi addormentato mi sono sentito male, sono andato in bagno e sono rimasto lì per circa 45 minuti», racconta Theiler. Poi sono comparsi i dolori alle braccia e al torace. Una ricerca su Internet ha fatto emergere il sospetto di un infarto.