Diplomatico espulso dalla Corea del Nord, a Berna bocche cucite
Ieri Pyongyang aveva minacciato di chiudere la rappresentanza, riaperta appena alla fine di ottobre
BERNA - Bocche cucite in seno al Consiglio federale circa l'espulsione del diplomatico svizzero dalla Corea del Nord. Il Governo è stato informato, ma per ogni altro particolare i media devono rivolgersi al Dipartimento federale degli affari esteri, ha affermato laconicamente Nicole Lamon, portavoce del Governo, al termine della seduta settimanale.
Il ministero degli esteri nordcoreano ha ordinato al capo dell'ufficio diplomatico svizzero di lasciare il Paese, secondo quanto riportato oggi da un organo di stampa statale. Ieri Pyongyang aveva minacciato di chiudere la rappresentanza, riaperta appena alla fine di ottobre.
L'espulsione del diplomatico è una risposta alle sanzioni adottate dalla Svizzera contro il campo internazionale per bambini di Songdowon, vicino alla città costiera di Wonsan (est). Questo campo è accusato di contribuire all'indottrinamento dei bambini ucraini da parte della Russia ed è oggetto di sanzioni anche da parte dell'Unione europea e del Regno Unito. Al campo sono stati congelati i beni all'estero e ai suoi dirigenti è stato vietato di recarsi in Svizzera.
L'ufficio diplomatico svizzero a Pyongyang è operativo dal 19 ottobre. Alla sua inaugurazione era presente anche il capo della diplomazia elvetica, Ignazio Cassis. Tale ufficio fa capo all'ambasciata svizzera a Pechino. In precedenza, la Confederazione disponeva di un "ufficio di cooperazione" in Corea del Nord, ma questo era stato chiuso nel 2020, durante la pandemia di Covid-19.
Cambio dipartimento, Jans per ora tace
Rispondendo a una domanda di una giornalista circa un possibile cambio di dipartimento, il consigliere federale Beat Jans, a capo di Giustizia e Polizia, è stato sibillino: non dirà nulla finché non verrà eletto il successore di Guy Parmelin nell'Esecutivo. Solo dopo l'Esecutivo deciderà. L'elezione a camere riunite si terrà il 9 di dicembre.
Da settimane si rincorrono le voci su un possibile passaggio al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, oggi in mano all'UDC Parmelin, del socialista Beat Jans. Una tale eventualità è malvista però dai partiti "borghesi" e dalle associazioni economiche. Oltre a Jans, per il DEFR si sono fatti i nomi anche di Albert Rösti e Martin Pfister (quest'ultimo ha però affermato a diversi media di sentirsi a suo agio alla guida della difesa).