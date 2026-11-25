«No, non sono arrivati»
Marc Marquez al Media Day di Madrid: «Non li ho ricevuti né me li aspettavo»
Marc Marquez al Media Day di Madrid: «Non li ho ricevuti né me li aspettavo»
MADRID - Il decimo titolo mondiale appena conquistato da Marc Marquez non ha ammorbidito Valentino Rossi, che di titoli ne ha vinti nove. Chi si aspettava un messaggio di congratulazioni da parte dell'italiano al suo acerrimo rivale (e nemico) è rimasto deluso. «Non li ho ricevuti né me li aspettavo, mi aspetto qualcosa dalle persone che hanno qualcosa da darmi», ha tagliato corto lo spagnolo durante il Media Day di Madrid.
Marquez ha comunque riconosciuto quanto il Dottore abbia contato nella sua crescita: «Valentino è stato d’ispirazione per tanti piloti che stavano emergendo. Poi ovviamente non devi andare d’accordo con tutto il mondo. Vado d’accordo con la maggior parte dei miei rivali. Con lui, sarà forse perché siamo entrambi del segno dell’Acquario, ci siamo scontrati di più. Lo rispetto molto, ha vinto molto, ha fatto molto per il motociclismo. Il decimo Mondiale? Non mi cambia la vita ritirarmi con dieci, con undici, con otto titoli di MotoGP».