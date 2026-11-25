Marquez ha comunque riconosciuto quanto il Dottore abbia contato nella sua crescita: «Valentino è stato d’ispirazione per tanti piloti che stavano emergendo. Poi ovviamente non devi andare d’accordo con tutto il mondo. Vado d’accordo con la maggior parte dei miei rivali. Con lui, sarà forse perché siamo entrambi del segno dell’Acquario, ci siamo scontrati di più. Lo rispetto molto, ha vinto molto, ha fatto molto per il motociclismo. Il decimo Mondiale? Non mi cambia la vita ritirarmi con dieci, con undici, con otto titoli di MotoGP».