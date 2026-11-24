Quelli legati a un ginocchio destro dolorante, che non gli permette di stare a lungo in campo addirittura dall’estate scorsa, dalla finale del torneo di Wimbledon. L’altoatesino ex numero uno al mondo è stato trattato dal professor Lasse Lempainen, che ha “praticato” l’allungamento la bandelletta ileotibiale, questo per ridurne la tensione e liberare l’articolazione dall'infiammazione.