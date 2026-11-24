Sinner operato, ora i tifosi sperano
Il campione italiano è stato trattato dal professor Lasse Lempainen
Non tornerà in campo prima di quattro/cinque mesi.
Il campione italiano è stato trattato dal professor Lasse Lempainen
Non tornerà in campo prima di quattro/cinque mesi.
TURKU - Oggi, martedì 24 novembre, potrebbe essere il giorno della svolta per Jannik Sinner. Attesi mesi, optato inizialmente per la terapia conservativa, oggi (appunto) il campione italiano ha subito l’operazione che dovrebbe risolvere tutti i suoi problemi.
Quelli legati a un ginocchio destro dolorante, che non gli permette di stare a lungo in campo addirittura dall’estate scorsa, dalla finale del torneo di Wimbledon. L’altoatesino ex numero uno al mondo è stato trattato dal professor Lasse Lempainen, che ha “praticato” l’allungamento la bandelletta ileotibiale, questo per ridurne la tensione e liberare l’articolazione dall'infiammazione.
“Intervento perfettamente riuscito”, è stato raccontato. Giusto accettare tali parole ma altrettanto corretto attendere per capire, tenuto conto della non sempre trasparentissima comunicazione scelta da Sinner e dal suo team.
Se tutto andrà bene, come i tifosi di tennis sperano, Jannik potrà cominciare prestissimo la fase riabilitativa. Un suo ritorno in campo? Difficile se non impossibile prima di quattro/cinque mesi.