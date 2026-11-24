DAYTONA BEACH - Dopo una stagione 2026 vissuta da protagonista nelle grandi competizioni endurance internazionali, Alex Fontana si prepara a varcare l'Atlantico per una delle sfide più affascinanti del motorsport. Nel 2027, il pilota ticinese prenderà parte all'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, il campionato nordamericano che inaugurerà la stagione con la leggendaria 24 Ore di Daytona, in programma il 30 e 31 gennaio. Alex sarà al volante della Porsche 911 GT3 R schierata da Tsunami RT, la squadra sammarinese con cui ha già condiviso nel corso di quest'anno la 24 Ore di Dubai, la 12 Ore di Bathurst e la 8 Ore di Indianapolis. Al suo fianco ci saranno Johannes Zelger e Matteo Cressoni per l'intera stagione, mentre per la gara di Daytona l'equipaggio sarà completato da Fabio Babini.



L'IMSA rappresenta il principale campionato endurance del Nord America e propone un calendario che, dalla gara inaugurale di Daytona, conduce fino alla Petit Le Mans di Road Atlanta, passando per appuntamenti iconici come la 12 Ore di Sebring e la 6 Ore di Watkins Glen. La 24 Ore di Daytona è considerata, insieme alla 12 Ore di Sebring e alla 24 Ore di Le Mans, uno dei grandi appuntamenti dell'endurance mondiale. Per Alex si tratterà di un debutto assoluto, sia nel campionato IMSA sia nella 24 Ore di Daytona. Il ticinese si presenta all'appuntamento forte di un curriculum di assoluto rilievo, costruito inizialmente nelle competizioni a ruote scoperte e successivamente nel mondo delle vetture GT, dove ha conquistato i titoli di classe Silver Cup nel GT World Challenge Europe. La stagione 2026 ha ulteriormente confermato la sua esperienza nelle gare di lunga durata: per lui sono arrivati il quarto posto di classe Pro-Am alla 24 Ore di Dubai, il terzo di classe alla 24 Ore di Spa e il quinto di classe Pro-Am alla 24 Ore del Nürburgring, prima della trasferta americana di ottobre per la 8 Ore di Indianapolis con Tsunami RT.



Al fianco del pilota ticinese, Fabio Babini porterà in squadra un'esperienza che comprende anche importanti risultati sul suolo americano. Nel 2000 ha conquistato la classe GTU alla 24 Ore di Daytona con la Porsche 996 GT3-R, chiudendo ottavo assoluto. Nel 2016 è tornato in Florida con il team Konrad, in occasione del debutto nordamericano della Lamborghini Huracán GT3: in quell'edizione ha condotto la classe GTD fino a pochi minuti dal traguardo, prima di rimanere senza carburante. Matteo Cressoni è invece un profondo conoscitore del campionato IMSA e della 24 Ore di Daytona, dove ha corso in diverse occasioni a partire dal 2016. La sua ultima apparizione risale al 2025, quando ha preso parte alla gara con Proton Competition al volante di una Porsche 911 GT3 R, concludendo al decimo posto nella classe GTD Pro. Johannes Zelger è uno dei volti di Tsunami RT nel GT Cup Open e International GT Open. Nel 2025 ha preso parte all'Asian Le Mans Series, mentre il 2026 gli ha regalato il debutto nel FIA World Endurance Championship e alla 24 Ore di Le Mans.



Per Tsunami RT, il 2026 ha rappresentato un anno di espansione sulla scena internazionale, con la partecipazione a importanti appuntamenti come la 24 Ore di Dubai, la 24 Ore di Spa, il debutto alla 12 Ore di Bathurst e la trasferta a Indianapolis, sempre con una Porsche caratterizzata dalla riconoscibile livrea multicolore. L'ingresso nell'IMSA e la partecipazione alla 24 Ore di Daytona, insieme ad Alex Fontana, rappresenteranno per la squadra sammarinese il primo capitolo della propria storia sportiva in Nord America.