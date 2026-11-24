Discesa all'inferno e ritorno: Tyson Fury si racconta
«Avevo il mondo tra le mani e ho rovinato tutto, e ora sono un relitto»
In un documentario che sarà trasmesso venerdì su Netflix, il peso massimo britannico ha raccontato i suoi problemi
«Avevo il mondo tra le mani e ho rovinato tutto, e ora sono un relitto»
In un documentario che sarà trasmesso venerdì su Netflix, il peso massimo britannico ha raccontato i suoi problemi
CARDIFF - Tyson Fury, ex campione del mondo dei pesi massimi, ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di schizofrenia e disturbo bipolare dopo la conquista del titolo mondiale contro Wladimir Klitschko, nel 2015. Il pugile britannico, oggi 38enne, racconta il periodo più buio della sua vita in un documentario che sarà trasmesso venerdì su Netflix.
«Le parole non possono spiegare l'oscurità in cui mi trovavo», ha confessato Fury. «Era come una versione vivente delle profondità dell'inferno. Pensavo che sarei finito in una stanza imbottita, con la porta chiusa a chiave, e questo mi terrorizzava». Il campione è attualmente impegnato nei preparativi alla sfida con il connazionale Anthony Joshua, un incontro previsto per l'11 dicembre a Cardiff.
Nel documentario, Fury ha ripercorso gli episodi più difficili della sua malattia. Ha raccontato di aver avuto la sensazione che la radio gli parlasse direttamente e di essere convinto che gli "Illuminati", una presunta società segreta al centro di numerose teorie del complotto, lo stessero perseguitando. Durante il ricovero in ospedale, aveva persino supplicato la moglie Paris di aiutarlo a uscire. «Era diventato così grave che sentivo delle voci nella mia testa», ricorda.
Dopo il trionfo contro Klitschko, la vita del pugile aveva preso una piega difficile. Fury aveva accumulato peso e affrontato problemi di dipendenza da alcol e droga. Una volta dimesso dall'ospedale, gli era stata confermata la diagnosi di schizofrenia e disturbo bipolare. La svolta, ha raccontato, arrivò durante una serata di Halloween nel 2017. «Mi sono guardato intorno, vedevo tutti questi giovani e mi sono detto: “Avevo il mondo tra le mani e ho rovinato tutto, e ora sono un relitto”».
Quel momento di profonda crisi si sarebbe però trasformato in uno stimolo per ricominciare. Fury ha spiegato di aver ripreso ad allenarsi e di essersi concentrato maggiormente sulla famiglia, ritrovando progressivamente la strada verso il ring. Un percorso culminato nel 2020, quando ha riconquistato il titolo mondiale dei pesi massimi battendo lo statunitense Deontay Wilder.