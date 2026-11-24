Nel documentario, Fury ha ripercorso gli episodi più difficili della sua malattia. Ha raccontato di aver avuto la sensazione che la radio gli parlasse direttamente e di essere convinto che gli "Illuminati", una presunta società segreta al centro di numerose teorie del complotto, lo stessero perseguitando. Durante il ricovero in ospedale, aveva persino supplicato la moglie Paris di aiutarlo a uscire. «Era diventato così grave che sentivo delle voci nella mia testa», ricorda.

Dopo il trionfo contro Klitschko, la vita del pugile aveva preso una piega difficile. Fury aveva accumulato peso e affrontato problemi di dipendenza da alcol e droga. Una volta dimesso dall'ospedale, gli era stata confermata la diagnosi di schizofrenia e disturbo bipolare. La svolta, ha raccontato, arrivò durante una serata di Halloween nel 2017. «Mi sono guardato intorno, vedevo tutti questi giovani e mi sono detto: “Avevo il mondo tra le mani e ho rovinato tutto, e ora sono un relitto”».